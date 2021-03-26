ADANA Bir kızı cinayete kurban giden anne, ilik kanseri olan diğer kızı için yardım istedi - Son Dakika

ADANA Bir kızı cinayete kurban giden anne, ilik kanseri olan diğer kızı için yardım istedi

26.03.2021 12:08

Bir kızı cinayete kurban giden anne, ilik kanseri olan diğer kızı için yardım istediADANA'da 22 yıl önce komşusunun cinsel saldırısına uğrayıp öldürülen 11 yaşındaki Tuğçe'nin annesi Döne Omitağ (50), acı olaydan iki yıl sonra ilik kanserine yakalanan diğer kızı Elif Omitağ için yardım istedi.

Bir kızı cinayete kurban giden anne, ilik kanseri olan diğer kızı için yardım istedi

ADANA'da 22 yıl önce komşusunun cinsel saldırısına uğrayıp öldürülen 11 yaşındaki Tuğçe'nin annesi Döne Omitağ (50), acı olaydan iki yıl sonra ilik kanserine yakalanan diğer kızı Elif Omitağ için yardım istedi. Kızının hayata tutunduğunu, ancak sırtındaki tümör nedeniyle felç kaldığını belirten Omitağ, 'Benim tek isteğim, kızım Elif'in temiz, güzel şartlarda yaşamasıdır. Başka hiçbir şey istemiyorum' dedi.

Seyhan ilçesindeki Ova Mahallesi'nde oturan Hayati ve Döne Omitağ çiftinin 1999 yılında, o dönem 11 yaşında olan kızları Tuğçe, komşularının cinsel saldırısına uğrayıp, öldürüldü. Komşu kısa sürede yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olaydan bir yıl sonra Hayati Omitağ motosiklet kazası geçirdi. İyileşme süreci zor geçen Hayati Omitağ bir de KOAH hastalığına yakalandı. 2001 yılında ise ailenin kalan 5 çocuğundan kızları Elif'in omuriliğinde tümör görüldü ve ilik kanseri tanısı konuldu. Bugün 25 yaşında olan Elif, yatağa bağlı halde yaşıyor. Kendisinin de vertigo hastası olduğunu kaydeden anne Döne Omitağ ise hasta oldukları için çalışamadıklarını, bundan dolayı kızları Elif'e iyi şartlarda bakamadıklarını kaydetti.

'ONUN YANINDA AĞLAMAMAYA ÇALIŞIYORUM'

Kızı Elif'in 7 yaşında hastalık belirtisi vermeye başladığını ve rahatsızlığının ilerlediğini ifade eden Döne Omitağ, kızının artık tamamen yatağa bağlı yaşadığını söyledi. Kızlarını çok sayıda doktora götürdüklerini söyleyen Omitağ, tek isteğinin Elif'in mutlu bir hayat sürmesi olduğunu belirtti. Annelik görevini ölene kadar yerine getireceğini ve elindeki tüm şartları Elif için kullanacağını ifade eden Omitağ, 'Durumumuz kötü ama çok şükür harama el sürmedik. Elimizden geleni yaptık ama eşim de ben de rahatsızlığımızdan dolayı çalışamıyoruz. Son bir yıldır benim de sağlık durumum iyi değil. Kızım için aldığımız bakım parasıyla geçinmeye çalışıyoruz. Evimizin kirasını ödeyemiyoruz. Bir anne olarak çok kötüyüm. Kızımın ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Kızımın altını bezliyorum ama hastalığı çok olduğu için bezi çabuk kirleniyor, bitiyor. O zamanlarda poşet bağlamak zorunda kalıyorum. Ben onun yanında ağlamamaya çalışıyorum. Acılarımı içimde yaşayıp uyurken ağlıyorum' dedi.

'YARDIM ELİ UZATILSIN İSTİYORUM'

Bir evladını daha kaybetmek istemediğini belirten Döne Omitağ, 'Bana yardım eli uzatılsın istiyorum. Allah, yapandan da yapmayandan da razı olsun. Benim tek isteğim, kızım Elif'in temiz, güzel şartlarda yaşamasıdır. Başka hiçbir şey istemiyorum' diye konuştu.

ADANA Bir kızı cinayete kurban giden anne, ilik kanseri olan diğer kızı için yardım istedi
ADANA Bir kızı cinayete kurban giden anne, ilik kanseri olan diğer kızı için yardım istedi
ADANA Bir kızı cinayete kurban giden anne, ilik kanseri olan diğer kızı için yardım istedi
ADANA Bir kızı cinayete kurban giden anne, ilik kanseri olan diğer kızı için yardım istedi
ADANA Bir kızı cinayete kurban giden anne, ilik kanseri olan diğer kızı için yardım istedi
ADANA Bir kızı cinayete kurban giden anne, ilik kanseri olan diğer kızı için yardım istedi
ADANA Bir kızı cinayete kurban giden anne, ilik kanseri olan diğer kızı için yardım istedi
ADANA Bir kızı cinayete kurban giden anne, ilik kanseri olan diğer kızı için yardım istedi
ADANA Bir kızı cinayete kurban giden anne, ilik kanseri olan diğer kızı için yardım istedi
ADANA Bir kızı cinayete kurban giden anne, ilik kanseri olan diğer kızı için yardım istedi

Seyhan, Tümör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Bir kızı cinayete kurban giden anne, ilik kanseri olan diğer kızı için yardım istedi - Son Dakika


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