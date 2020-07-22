Bir koçanda 26 fındık oluşan ağaç görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

ARTVİN'in Borçka ilçesinde Arif Terli'ye (60) ait fındık ağacının dalındaki koçanda 26 fındık oluştu. Fındıkların fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaşan Terli, yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

İlçeye bağlı Adagül Köyü'nde Arif Terli, fındık bahçesinde gezerken, ağaçların birinde normalden fazla fındık olduğunu fark etti. Ağacı detaylı bir şekilde inceleyen Terli, dalın birinde 1 koçanda 26 fındık saydı. Fındıkların fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaşan Terli, yüzlerce beğeni ve yorum aldı. Bir koçanın en fazla 5 fındık verdiğini ifade eden Terli, köyde rekor kırdığını belirtti.

'BAŞKA KOÇANDA DA 10 FINDIK VAR'Havaların bu yıl yağışlı gitmesinden dolayı fındıkta bereketin arttığını ifade eden Terli, "26 fındıkla köyde rekor kırdım. Ağacın başka dallarındaki koçanda da 10 fındık var. Ağaca nazar değecek diye korkuyorum. Bahçemde tamamen organik gübre kullanıyorum. Fındık haricinde ceviz, mısır, fasulye, patates ve mısır gibi ürünlerde de bu sene verim yüksek" dedi.İlk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirten köy halkından Kemal Terli de bahçeyi gezerken koçanı gördüklerini ifade etti.