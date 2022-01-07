Tecavüzlerle dolu bir hikaye! Konsomatris Melis anlatıyor: Pavyona nasıl düştüm? - Son Dakika

Melis Kırıkkale'de yoksul bir ailenin içinde 4 kardeşiyle birlikte en büyük çocuk olarak dünyaya gelmiş. Annesinin kendisini doğurduğunda 14 yaşında henüz bir çocuk olduğunu dile getiren Melis, annesinin migren hastası olduğunu ve çok sinirli bir yapısının olduğunu söylüyor.

"Annem en ufak şeyde şiddet uygulardı. Bir de hastalanıyordu, migreni tutuyordu. 7 yaşında ben yemek yapıyordum, temizlik yapıyordum ama hiçbir şeyi beğenmiyordu, beğendiremiyordum. Annem en ufak şeyde şiddet uygulardı. Bir de hastalanıyordu, migreni tutuyordu. 7 yaşında ben yemek yapıyordum, temizlik yapıyordum ama hiçbir şeyi beğenmiyordu, beğendiremiyordum. Annem kapı deliğini bile tıkardı, toz girmesin diye. Üstümüz kirlenecek diye dışarı çıkartmazdı… Erkek kardeşimle evin önüne oturur dışarıda oynayan çocukları izlerdik."

"AİLEMDENSE ALEMİ TERCİH EDERİM"

Ailesiyle birlikte hiç özgür olmadığını ve hayatı yaşayamadığını söyleyen Melis, "Ailemdense alemi tercih ederim" diyor ve devam ediyor:

"Aslında bu hayatı bırakıp ailemin yanına gitmek çok istedim ama bizim öyle bir sülalemiz var ki insanın evine gelmesi, sanki cehenneme düşmesi gibi. Ben parayı seven biri değilim. Bu hayatta hep huzur, mutluluk, sağlık, bir de çocuk istedim. Çünkü annemin bana veremediği o şeyi ben evlatlarıma vermek istedim."

Melis'in şu anda iki oğlu var. Yaptığı evliliği anlatan genç kadın yaşadıklarını şu şekilde dile getiriyor:

"Sevmediğim biriyle bir evlilik yaptım, birliktelik yaşamadım. Yaşamadığım için de şiddet gördüm. Daha çocuktum. Sonra ailemi aramışlar 'Kızınızın gerdek gecesi olmuyor, kız değil mi' diye. Annem beni aradı ve 'eğer o olmazsa senin annen de yok, baban da yok. Adımızı lekeleme' dedi."

Eşinden ayrılmak istediğini söyleyince günlerce şiddete maruz kalmış ve taciz edilmiş Melis. Eşi üstüne kapıyı kilitliyormuş kendisinin. Bir gün anahtarı evde unutunca bir kuyumcuya gidip küpesini bozdurmuş ve kaçmış o evden.

Evden kaçıp babaannesinin yanına giden Melis bu kez de iftiraya da uğramış. Eşini aldatıp başka erkeklerle birlikte olduğu söylenmişler…

İKİNCİ EVLİLİKTE KAYINBABA TECAVÜZÜ

Boşandıktan sonraki iki yıl ailesi tekrar evlenmesini istememiş. Bu süreçte tesettürlü olduğunu dile getiren bu genç kadın, tezgahtarlık yapmış ancak 'dul' olduğu için kendi kuzenlerinin, dayı çocuklarının, akrabalarının ve öz amcasının, dayısının kendisine farklı yaklaştığını dile getiriyor…

Evlenip kurtulmak istemiş o da ancak maalesef ki orada da kayınbabası tarafından tecavüze uğramış:

"Daha düğünüm olmamıştı, imam nikahımız olmuştu. Üvey de değil, öz oğlu. Bu sefer de bana, babası 7 yıl boyunca tacizde bulundu."

Eşine durumu da anlatmış aslında. Video çekmiş, kendisine gelen mesajları göstermiş ancak eşi kendisine inansa da babasıyla sadece 1 ay küs kalıyormuş. Maddi durumları iyi olmadığından yapıyormuş bunu da.

"Herkes her şeyi biliyordu ama yediremiyorlardı kendilerine. Özellikle kayınvalidem. Kayınvalidem de görümcelerim de çok iyi insanlardı ama inandıramadım. 'Oranı buranı açıp gösteriyorsun, yoldan çıkarmasan o sana bunu yapmaz' diyorlardı. Benim annem, benim çocuklarımı bile eve almazdı. Beni gördükleri zaman perdelerini çeker, kapılarını kapatırlardı. Çocuklarımı en son pandemide gördüm. Eski eşim şu anda bana çocuklarımı para karşılığında gösteriyor."

TESADÜFEN GİDİLEN PAVYON, HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Eşiyle boşandıktan sonra annesinin çocuklarını kabul etmediğini söyleyen Melis, Ankara'ya teyzesinin yanına gitmiş. Ancak orada da teyzesinin oğulları 'dul' olduğu gerekçesiyle farklı bir gözle bakmış kendisine…

Sonrasında çalıştığı yerdeki bir erkek Melis'le yakın olmak istemiş ancak Melis kendisini reddetmiş. O gün de doğum günüymüş. Eğlenmek için arkadaşlarıyla ilk kez dışarıya çıkmış. O gün pavyona gittiklerini bile aslında bilmiyormuş kendisi. Reddettiği adam Melis'in videosunu çekip eski eşine göndermiş… Eski eşi de babasına...

"Sabah bir uyandım. 'Sen pavyonlara mı düştün?', 'Sen bedenini mi satıyorsun?'… Annem beni aradı 'Bundan sonra sana hayatı cehennem edeceğim'… Beni aleme iten ailem oldu."

Annesi kendisini tehdit edince evden çıkmış ve Kızılay'da 3 gece boyunca yatmış ancak bu süreçte çok korkmuş Melis. Gittiği pavyondaniletişime geçmişler kendisiyle ama Melis 'hayır' cevabını vermiş ilk başta.

Sonrasında kendisine ahlaksız bir teklif gelince, pavyona evet demek zorunda kalmış… İlk konsomatrislik yapmaya başladığı zamanlar oturduğu her masada ağlıyormuş kendisi.