Bir köpeğin zehirlendiği iddiasına inceleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir köpeğin zehirlendiği iddiasına inceleme - Son Dakika

Bir köpeğin zehirlendiği iddiasına inceleme

6 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde zehirlendiği iddia edilen bir köpeğin sosyal medyada görüntülerinin yayımlanması üzerine ekipler inceleme başlattı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde zehirlendiği iddia edilen bir köpeğin sosyal medyada görüntülerinin yayımlanması üzerine ekipler inceleme başlattı.

Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde iki hafta önce zehirlenerek öldüğü öne sürülen köpeğin, sosyal medyada görüntülerinin yer alması üzerine Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Ekipler, köpeğin öldüğü alanda inceleme yaparak sahibi ve mahalleliyle görüşerek olayla ilgili bilgi aldı.

Söz konusu köpeğin sahibi Abidin Bövelek, AA muhabirine, iki hafta önce hayvanlarını otlatmaya çıktığında köpeğinin zehirlendiğini öne sürdü.

Bunun üzerine yeğenine evden zehirlenmeye karşı iğne getirmesini istediğini dile getiren Bövelek, şöyle konuştu:

"Köpek zehirlenmenin etkisiyle üzüm bağı dikmek için açılan çukura düştü. İğneyi yaptıktan sonra kuyudan çıkardım. Köpek zehirlenmenin de etkisiyle yaklaşık 5-10 dakika sonra can çekişerek öldü. Köpeğimin neden zehirlendiğini bilmiyorum. Yoldan gelirken herhangi bir şey de yemiş olabilir. Kendi köpeğini bir çoban nasıl zehirleyebilir. Bir çobanın köpeği canıyla beraberdir. Bir çoban kalkıp da bile bile kendi köpeğini nasıl zehirler ya. Mantığa sığacak bir şey mi?"

Kendisinin de bir hayvansever olduğunu belirten Bövelek, sosyal medyada yer alan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Öte yandan Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, failinin bulunması ve gereken cezayı alması için suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

Bir köpeğin zehirlendiği iddiasına inceleme

Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Brezilyalı oyuncu Jessica May, yerli otomobili çok beğendi! Türk bayrağıyla paylaştı
Başkent'te yürek yakan kadın cinayeti Irkçı lider Wilders'tan yeni provokasyon! Hz. Muhammed konulu karikatür yarışması düzenledi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sarı bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi

Son Dakika Haberleri
19:25 İçişleri Bakanı Soylu, MUŞTİ'nin açılışını yaptı - Son Dakika
19:24 CHP Artvin Merkez İlçe 37. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika
19:23 KIŞ LASTİĞİNE YOĞUN İLGİ - Son Dakika
19:18 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir telefon... - Son Dakika
19:18 İçişleri Bakanı Soylu, MUŞTİ'nin açılışını yaptı - Son Dakika
19:15 Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Son Dakika
18:59 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj: PKK'yı tarihe gömeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 19:28:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir köpeğin zehirlendiği iddiasına inceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]