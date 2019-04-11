Son Dakika Haberleri: Bir Köpek Katliam Haberi de Kütahya'da

Bir Köpek Katliam Haberi de Kütahya'da

36 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Akçaşehir köyünde çok sayıda av köpeği telef oldu.

Bir Köpek Katliam Haberi de Kütahya'da, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Akçaşehir köyünde çok sayıda av köpeği telef oldu. Köpeklerin sahibi sorumluların bulunmasını isterken, jandarmanın inceleme ve soruşturması sürüyor

Tavşanlı ilçesi Akçaşehir Köyünde ikamet eden 34 yaşındaki Hüsnü Çetin, ilçe merkezine gittiği esnada komşusundan aldığı haber ile yıkıldı. Köye döndüğünde, yaklaşık 5 yıldır bakımını üstlendiği Barak, Macar, Pilot ve Maskeli cins 10 köpeğinin zehirlenerek telef edildiği tespit eden Çetin, jandarma ekiplerine haber verdi.

Köyde kimseyle husumeti olmadığını belirten Çetin, aynı zamanda mahallesinden yaklaşık 10 başka köpeğin de zehirlendiğinin tespit edildiğini söyledi. Kepçe operatörlüğü yapan Hüsnü Çetin, "Köpeklerim benim her şeyimdi. Onlarla gözüm gibi bakıyordum. Yaklaşık 5 yıldır bakımını üstelendiğim güzellik yarışmalarına dahi hazırlayıp dereceler aldığım bu köpeklerimi zehirleyen kişilerin bulunmasını istiyorum. Yüreğim çok yanıyor" dedi.

Çetin, benzer olayları duyduğunda çok daha fazla üzüldüğünü belirtti.

Konu ile ilgili jandarma ekipleri ve savcılığın soruşturması devam ediyor. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:58 Kaynak: İHA
Akçaşehir, Tavşanlı, Kütahya, Güncel
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