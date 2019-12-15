Bir köpek sezaryenle 16 yavru doğurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir köpek sezaryenle 16 yavru doğurdu - Son Dakika

Bir köpek sezaryenle 16 yavru doğurdu

6 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde kurt melezi cinsi köpek bir batında 16 yavru doğurdu.

Mersin'in Mut ilçesinde kurt melezi cinsi köpek bir batında 16 yavru doğurdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, Mut ilçesinde sahipsiz bir köpeğin doğum sancısı çektiği ihbarını aldı.

Ekipler, doğum yapacak kurt melezi cinsi köpeği Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine getirdi.

Merkezde gözetim altında tutulan ve doğum anı geldiğinde yavru sayısının fazla oluşundan dolayı sezaryenle doğumu gerçekleştirilen köpek, yaklaşık 2 saat süren operasyon sonucunda 16 yavru doğurdu.

Sağlık durumu iyi olan ve "Bereket" adı verilen köpeğin tedavisi devam ederken, yavrulardan 6'sı tüm müdahaleye rağmen yaşatılamadı. 10 yavrunun ise veteriner hekimler gözetiminde bakımları yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, ilk defa 16 yavrunun bir batında dünyaya geldiğine tanıklık ettiğini belirtti.

Ender rastlanılan bir durumun yaşandığını ifade eden Cücük, şöyle devam etti:

"Daha önce en fazla 12 yavru doğurtmuştuk. Ama 16 yavru benim için de barınağımız için de bir ilk. Operasyon bizi zorladı ama yavruların sesleri, bağırışları bizi mutlu etmeye yetti, bütün yorgunluğumuzu aldı. Çok mutluyuz. Bizim işimiz asıl bundan sonra başlıyor. Anne sezaryenden çıktı sütü biraz geç gelecek. O yüzden minik yavrularımızı doğduğundan beri yarım saatte bir sütle besliyoruz. Anne kendine gelene kadar bu şekilde besleyeceğiz. Yarından itibaren anne rahatlıkla yavrularını besleyecek. Annenin durumu iyi. Şu an anestezinin etkisinde. Anne kendine gelene kadar annenin yapacağı her şeyi biz yapacağız."

Cücük, hayatta kalan yavruların sağlıklı bir şekilde büyümesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini, Bereket'in de bir an önce gücünü toparlayabilmesi ve yavrularına daha rahat süt verebilmesi için kalsiyum takviyesi yapıldığını kaydetti.

Bir köpek sezaryenle 16 yavru doğurdu

Mersin, Anne, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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