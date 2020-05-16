Bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Açıklamada, "Hisarcık'a bağlı Hasanlar köyünde Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 16 Mayıs saat 15: 00 itibarıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Hasanlar köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kütahya 'nın Hisarcık ilçesinde bir köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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