Bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - KARS - Son Dakika

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Bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - KARS
6 saat önce
Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı.
Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri çerçevesinde, Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyünün karantinaya alındığı belirtilerek, köylere giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Kentte daha önce karantinaya alınan Dağpınar beldesindeki Merkez Mahallesi ile ilçelerden Digor'daki Türkmeşen, Susuz'daki Erdağı, Kağızman'daki Karabağ ve Selim'deki Söğütlü, Büyük Oluklu ve Benliahmet köylerindeki tedbirlerin de devam ettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 03:02 Kaynak: AA
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