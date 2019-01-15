Bir Küçük Atkı Bir Koca Sevgi" Projesi
10 dakika önce
Zonguldak'ta, Alaplı Ahmet Ziya Yazıcı İlk ve Ortaokulu öğrencileri, "Bir Küçük Atkı Bir Koca Sevgi" Projesi kapsamında annelerine doğuda köy okullarındaki öğrencilere gönderilmek üzere atkı ve bere ördürdü.
Zonguldak
'ta, Alaplı
Ahmet Ziya Yazıcı
İlk ve Ortaokulu öğrencileri, "Bir Küçük Atkı Bir Koca Sevgi" Projesi kapsamında annelerine doğuda köy okullarındaki öğrencilere gönderilmek üzere atkı ve bere ördürdü.
Okul müdürü Mehmet Kaymakçı
, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında velilerin ve öğrencilerin ördüğü atkı ve bereleri Mardin
'in Derik
ilçesinde bulunan Koçyiğit İlkokulu öğrencilerine gönderdiklerini belirtti.
Öğrencilerinin, daha önce hiç görmedikleri ancak kardeşleri kabul ettikleri çocukların sıcak bir kış geçirmesine katkı sağlamak istediklerini anlatan Kaymakçı, şunları kaydetti:
"Okulumuzda 110 öğrenci bulunuyor. Öğrenci velilerimizin de dahil olduğu sosyal sorumluluk projelerine çok katkıda bulundular. Biz de okul olarak sosyal sorumluluk duygusunu geliştirebilmek adına 'Bir Küçük Atkı Bir Koca Sevgi' Projesini gerçekleştirdik. Projeyle 40'a yakın velimiz ve 100'e yakın atkı, eldiven, şapka ve bere örerek Mardin'in Derik ilçesinde bulunan Koçyiğit İlkokuluna gönderdik."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:35 Kaynak: AA
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