Bir Küçük Gün Işığı 1. Bölüm | Ön İzleme

atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/abone#BirKüçükGünIşığı 5 Eylül Pazartesi atv'de başlıyor!

atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/abone #BirKüçükGünIşığı 5 Eylül Pazartesi atv'de başlıyor! Bir Küçük Gün Işığı 1. Tanıtım İzlemek İçin; https://youtu.be/ImZc4s5kBUs Bir Küçük Gün Işığı 2. Tanıtım İzlemek İçin; https://youtu.be/mpdPFd89_CU Bir Küçük Gün Işığı Özel Tanıtım İzlemek İçin; https://youtu.be/3Sehuyx2ACM Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin merakla beklenen projesi "Bir Küçük Gün Işığı" İtalya'da motor dedi. Bologna'da başlayan set dünyanın sayılı güzellikteki romantik şehirlerinden Venedik'te devam ederken diziden ilk kareler ise başrol oyuncularından geldi. Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosu ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de. Bir Küçük Gün Işığı YouTube Kanalına Abone Ol: http://atv.link/bkgi Bir Küçük Gün Işığı Facebook: https://www.facebook.com/gunisigiatv Bir Küçük Gün Işığı Instagram: https://www.instagram.com/gunisigiatv Bir Küçük Gün Işığı Twitter: https://twitter.com/gunisigiatv atv YouTube Kanalına abone ol: http://atv.link/abone

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