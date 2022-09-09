Bir Küçük Gün Işığı 2. Bölüm 2. Fragmanı | "Bizimle çalışmak ister misiniz?" - Son Dakika
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Bir Küçük Gün Işığı 2. Bölüm 2. Fragmanı | "Bizimle çalışmak ister misiniz?"

09.09.2022 09:43

Bir Küçük Gün Işığı 1. Bölümü İzlemek için; https://youtu.be/_VhBe3QbpkwBir Küçük Gün Işığı 2. Bölüm 2. Fragmanı | "Bizimle çalışmak ister misiniz?

Bir Küçük Gün Işığı 1. Bölümü İzlemek için; https://youtu.be/_VhBe3Qbpkw

Bir Küçük Gün Işığı 2. Bölüm 2. Fragmanı | "Bizimle çalışmak ister misiniz?" Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Pazartesi akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

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Oyuncular : Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş), Yılmaz Bayraktar (Yılmaz), Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

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Kaynak: DailyMotion.com

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