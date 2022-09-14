Bir Küçük Gün Işığı 3. Bölüm Fragmanı | "Daha önce Venedik'e gittiniz mi?" - Son Dakika
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Bir Küçük Gün Işığı 3. Bölüm Fragmanı | "Daha önce Venedik'e gittiniz mi?"

14.09.2022 08:43

Bir Küçük Gün Işığı 3. Bölüm Fragmanı | "Daha önce Venedik'e gittiniz mi?" Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

Bir Küçük Gün Işığı 3. Bölüm Fragmanı | "Daha önce Venedik'e gittiniz mi?" Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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Oyuncular : Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş), Yılmaz Bayraktar (Yılmaz), Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

#atv #BirKüçükGünIşığı

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YORUMLAR
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Kaynak: DailyMotion.com

Bir Küçük Gün Işığı, Facebook, Twitter, Youtube, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Bir Küçük Gün Işığı 3. Bölüm Fragmanı | 'Daha önce Venedik'e gittiniz mi?' - Son Dakika

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