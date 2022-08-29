Bir Küçük Gün Işığı 3. Tanıtım - Son Dakika
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Bir Küçük Gün Işığı 3. Tanıtım

29.08.2022 10:43

#BirKüçükGünIşığı 5 Eylül Pazartesi atv'de başlıyor!

#BirKüçükGünIşığı 5 Eylül Pazartesi atv'de başlıyor!

Bir Küçük Gün Işığı 1. Tanıtım İzlemek İçin; https://youtu.be/ImZc4s5kBUs

Bir Küçük Gün Işığı 2. Tanıtım İzlemek İçin; https://youtu.be/mpdPFd89_CU

Bir Küçük Gün Işığı Özel Tanıtım İzlemek İçin; https://youtu.be/3Sehuyx2ACM

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin merakla beklenen projesi "Bir Küçük Gün Işığı" İtalya'da motor dedi. Bologna'da başlayan set dünyanın sayılı güzellikteki romantik şehirlerinden Venedik'te devam ederken diziden ilk kareler ise başrol oyuncularından geldi.

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosu ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de.

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Kardeşlerim 57. Bölüm 2. Fragmanı | 3 Eylül Cumartesi başlıyoruz! Kardeşlerim 57. Bölüm 2. Fragmanı | 3 Eylül Cumartesi başlıyoruz! Gül Masalı 10. Bölüm 2. Fragman Gül Masalı 10. Bölüm 2. Fragman
Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika TV Bir Küçük Gün Işığı 3. Tanıtım - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

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