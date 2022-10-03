Bir Küçük Gün Işığı 5. Bölüm 2. Fragmanı | "Sonunda karşılaşacağım onunla!" @Bir Küçük Gün Işığı ? - Son Dakika
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Bir Küçük Gün Işığı 5. Bölüm 2. Fragmanı | "Sonunda karşılaşacağım onunla!" @Bir Küçük Gün Işığı ?

03.10.2022 09:43

Bir Küçük Gün Işığı 5. Bölüm 2. Fragmanı | "Sonunda karşılaşacağım onunla!" Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

Bir Küçük Gün Işığı 5. Bölüm 2. Fragmanı | "Sonunda karşılaşacağım onunla!" Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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Oyuncular : Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş), Yılmaz Bayraktar (Yılmaz), Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

#atv #BirKüçükGünIşığı

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YORUMLAR
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Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika TV Bir Küçük Gün Işığı 5. Bölüm 2. Fragmanı | 'Sonunda karşılaşacağım onunla!' @Bir Küçük Gün Işığı ? - Son Dakika

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