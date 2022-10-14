Bir Küçük Gün Işığı 7. Bölüm 2. Fragmanı | Elif duyduğu şey karşısında şok oldu! - Son Dakika
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Bir Küçük Gün Işığı 7. Bölüm 2. Fragmanı | Elif duyduğu şey karşısında şok oldu!

14.10.2022 09:43

Bir Küçük Gün Işığı 7. Bölüm 2. Fragmanı | Elif duyduğu şey karşısında şok oldu!

Bir Küçük Gün Işığı 7. Bölüm 2. Fragmanı | Elif duyduğu şey karşısında şok oldu!

6. Bölümü izlemek için: https://youtu.be/ULqjH11cbcI Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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Oyuncular : Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş), Yılmaz Bayraktar (Yılmaz), Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

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Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika TV Bir Küçük Gün Işığı 7. Bölüm 2. Fragmanı | Elif duyduğu şey karşısında şok oldu! - Son Dakika

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