6. Bölümü izlemek için: https://youtu.be/ULqjH11cbcI Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile " Bir Küçük Gün Işığı " yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

Bir Küçük Gün Işığı 7. Bölüm 2. Fragmanı | Elif duyduğu şey karşısında şok oldu!

Kuruluş Osman 101. Bölüm Fragmanı | 'Eğer benim evladımın kılına dahil zarar gelirse...'

Kaynak: DailyMotion.com

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