Bir Küçük Gün Işığı 7. Bölüm Fragmanı | "Bir adam bir kadının hakkında neden yalan söyler?" - Son Dakika
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Bir Küçük Gün Işığı 7. Bölüm Fragmanı | "Bir adam bir kadının hakkında neden yalan söyler?"

11.10.2022 11:43

Bir Küçük Gün Işığı 7. Bölüm Fragmanı | "Bir adam bir kadının hakkında neden yalan söyler?

Bir Küçük Gün Işığı 7. Bölüm Fragmanı | "Bir adam bir kadının hakkında neden yalan söyler?" Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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Oyuncular : Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş), Yılmaz Bayraktar (Yılmaz), Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

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Kaynak: DailyMotion.com

Bir Küçük Gün Işığı, Facebook, Youtube, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Bir Küçük Gün Işığı 7. Bölüm Fragmanı | 'Bir adam bir kadının hakkında neden yalan söyler?' - Son Dakika

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