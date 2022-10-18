Bir Küçük Gün Işığı 8. Bölüm Fragmanı - Son Dakika
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Bir Küçük Gün Işığı 8. Bölüm Fragmanı

18.10.2022 09:43

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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Oyuncular : Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş), Yılmaz Bayraktar (Yılmaz), Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

#atv #BirKüçükGünIşığı

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Kaynak: DailyMotion.com

TV, Son Dakika

Son Dakika TV Bir Küçük Gün Işığı 8. Bölüm Fragmanı - Son Dakika

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