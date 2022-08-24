Bir Küçük Gün Işığı Özel Tanıtım | Yakında atv'de! - Son Dakika
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Bir Küçük Gün Işığı Özel Tanıtım | Yakında atv'de!

24.08.2022 09:43

#BirKüçükGünIşığı yakında #atv 'de!

#BirKüçükGünIşığı yakında #atv 'de!

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin merakla beklenen projesi "Bir Küçük Gün Işığı" İtalya'da motor dedi. Bologna'da başlayan set dünyanın sayılı güzellikteki romantik şehirlerinden Venedik'te devam ederken diziden ilk kareler ise başrol oyuncularından geldi.

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosu ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de.

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Bir Küçük Gün Işığı Yakında atv'de! Bir Küçük Gün Işığı Yakında atv'de!
Kaynak: DailyMotion.com

Bologna, Venedik, Youtube, İtalya, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Bir Küçük Gün Işığı Özel Tanıtım | Yakında atv'de! - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

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