Bir Küçük Gün Işığı Yakında atv'de! - Son Dakika
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Bir Küçük Gün Işığı Yakında atv'de!

22.08.2022 08:43

#BirKüçükGünIşığı yakında #atv 'de!

#BirKüçükGünIşığı yakında #atv 'de!

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin merakla beklenen projesi "Bir Küçük Gün Işığı" İtalya'da motor dedi. Bologna'da başlayan set dünyanın sayılı güzellikteki romantik şehirlerinden Venedik'te devam ederken diziden ilk kareler ise başrol oyuncularından geldi.

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosu ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de.

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Kaynak: DailyMotion.com

Bologna, Venedik, Youtube, İtalya, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Bir Küçük Gün Işığı Yakında atv'de! - Son Dakika

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