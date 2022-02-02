Bir kumbarayla başlayan iyilik hareketi İdlib'deki çocukları ısıtacak - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde kar ve fırtınadan etkilenen 1000 çocuk, kumbarasını bağışlayan kız çocuğunun öncü olduğu, çok sayıda öğrenci ile hayırseverin de destek verdiği "Kumbara Kardeşliği" kampanyasıyla ısınacak.

Göngören'de 6 yıl önce köy okullarına ve dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilere destek vermek için çoğunluğu Merter esnafından oluşan bir grup tarafından kurulan İyilik Güzeldir Platformu, Suriye'nin İdlib kentindeki çadırlarda çetin kış koşullarına rağmen hayatını sürdürmeye çalışan çocuklar için yardım kampanyası başlattı.

Platform gönüllüsü 8. sınıf öğrencisi Zeynep Duru Kendir'in kumbarasındaki bir yıllık birikimi ile 6 çocuğa bot ve mont almasıyla başlayan kampanya, platform gönüllüleri ve akrabalarının da katılımıyla kısa sürede büyüdü.

"Kumbara Kardeşliği" adını alan kampanyaya bazı gönüllülerin çocukları da kumbaralarındaki paraları bağışlayarak destek oldu. Bir kumbarayla başlayan kampanya kapsamında toplanan paralarla satın alınan mont ve botlardan oluşan 1000 takım İdlib'deki çadır kentlerde yaşayan 2 ila 15 yaş aralığındaki çocuklara gönderilecek.

"Kampanya çocukların da destek olduğu bir zincire dönüştü"

Merter'de aynı zamanda tekstil işi yapan İyilik Güzeldir Platformu Başkanı Gürbüz Oruç, AA muhabirine, öncelikli faaliyetlerinin öğrencilere yönelik olduğunu, köy okullarındaki çocukların dezavantajlarını ortadan kaldırmak adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Oruç, bu kapsamda bazı öğrencilere burs verdiklerini, bazı okullara başta kırtasiye malzemeleri olmak üzere çeşitli yardımlar ulaştırdıklarını dile getirdi.

"Kumbara Kardeşliği" kampanyasının İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının İdlib'e yönelik paylaşımından etkilenerek hayata geçirildiğini anlatan Oruç, şöyle konuştu:

"Bu paylaşım herkesi üzdüğü gibi bizim takipçilerimizi de üzdü. Aileler çocuklarına da (platform hesabını) takip ettiriyor. Zeynep ve kardeşi bu paylaşımı görmüş. Benimle iletişime girdiler, 'Kumbaramızı buradaki kardeşlerimiz için mont ve kabana vermek istiyoruz.' dediler. Biz de İHH ile iş birliği yaparak böyle bir kampanya başlattık. Önce 50, 100, 200 olur mu diye düşünmüştük, şimdi 750'ye ulaştı. Bini tamamlayacağımızı düşünüyorum."

Çocukların kampanyaya dahil olmasının mutluluğunu yaşadığını dile getiren Oruç, "Bu kampanya Zeynep'le başlayan, sonra diğer çocukların da destek olduğu bir zincire dönüştü. Bu güzel bir eylem bence. Aslında iyiliği çocukların yapması gerekiyor, onların öğrenmesi gerekiyor. Kardeşlerini o durumda gören bu çocuklar ellerini taşın altına koydu, biriktirmiş oldukları parayı oradaki kardeşlerine, arkadaşlarına gönderecek kadar koca yürekli oldular." değerlendirmesini yaptı.

Oruç, çocukların duyarlılığının yetişkinlerin içini ısıttığını belirterek, bir kumbara ile başlayan kampanyaya 30-35 çocuğun velileri aracılığıyla kumbara bağışladığının altını çizdi.

"Çadırlarda üşümekten hayatını kaybetme tehlikesi yaşayan çocuk var"

Oruç, durumu olmadığı halde 5-6 aylık birikimiyle mont ve bot bedeline denk gelen 200 lira veren çocukların olduğunu dile getirerek, "Bunun yanında esnaf arkadaşlarımız bu olaydan etkilendi, 100-200 bot ve mont bağışlayan da var. Yani bizde sınır yok. 50 lira vereni de biriktiriyoruz, üst üste koyuyoruz montla bot alıyoruz. Çok verene de Allah razı olsun diyoruz, yani sınırımız yok." dedi.

Çocukların kumbaralarındaki paraları bağışlamasının gözlerini yaşarttığını aktaran Oruç, "Merterli iş adamlarıyla büyük çaplı işler yapıyoruz ama bir çocuğun harçlığını çıkarıp getirmesi gerçekten takdire şayan bir şey. Ben bunun herkes tarafından bilinmesini istiyorum. Merterli iş adamı 1000 tane alabilir ama bir çocuk bir tane aldığı zaman o 1000 tane kadar değerli." diye konuştu.

Giysilerin hafta sonu İdlib'e gönderileceğini anlatan Oruç, "Orada çadırlarda üşümekten hayatını kaybetme tehlikesi yaşayan birçok çocuk var. Biz bu birlikteliği ciddi bir kuruluş olan İHH ile yapıyoruz. Mont ve botları orada çadırda yaşayan çocuklara İHH aracılığıyla yollayacağız." dedi.

"Duygulandım, ben de o kampanyaya katılmak istedim"

Bağışladığı kumbara ile 6 çocuğa bot ve mont alan 13 yaşında Zeynep Duru Kendir, "Bir paylaşımda çadırlarda yaşayan çocuklar gördüm. Üstlerinde pek kıyafet yoktu, üşüyorlardı. Duygulandım, ben de o kampanyaya katılmak istedim. Bir yıllık birikimimi bağışlamak istedim. Bununla ilgili fotoğraf paylaştım. O sayede başka kişiler de arkamdan geldi. Onlar da yardımcı oldular." diye konuştu.

Kendir, arkadaşlarından ve ailesinden büyük destek gördüğünü sözlerine ekledi.

Zeynep'in kardeşi 9 yaşındaki Emir Yaşar ise ablası vesilesiyle kampanyadan haberdar olduğunu, kendisinin de bir yıllık birikimini 5 çocuğa takım alınması için bağışladığını söyledi.

Emir, bağış yaptığı için mutlu olduğunu, kumbarayı açtığında huzurlu hissettiğini, ailesinin de kendisini tebrik ettiğini ifade etti.

12 yaşındaki Yusuf Ünsal Kendir de kuzenleri vesilesiyle haberdar olduğu kampanyaya iki yıllık birikimini bağışladığını, İdlib'deki tabloyu gördüğünde üzüldüğünü ve duygulandığını kaydetti.