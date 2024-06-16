Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor

Gündem

Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da hastane acil servisleri kolunu, bacağını kesen acemi kasaplarla dolup taşıyor. Yurdun dört bir yanından gelen görüntülerde çok sayıda vatandaşın kurban keserken yaralandıkları anlar yer alıyor.

YALNIZCA DÜZCE'DE 57 KİŞİ YARALANDI

Düzce'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde sabah kılınan bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışan 57 acemi kasap kendini kesti. Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan, kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile veya hayvanın vurması sonucu yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralandıkları görülen acemi kasaplar, Düzce'de çeşitli hastanelere akın etti.

KURBAN KESMEK İSTERKEN PARMAKLARINI KESTİ

Tokat merkeze bağlı Büyükyıldız köyünde yaşayan Ahmet Yavuz, kurban kesmek isterken parmaklarını kesti. Eli kanlar içinde kalan Yavuz, kan akışını durdurmak için elini bezle sararak kendi imkanları ile Tokat Devlet Hastanesine geldi.

YAKINLARI TARAFINDAN HASTANEYE KALDIRILDILAR

Adıyaman'da da acemi kasaplar kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesti. Bacağından, kolundan, ayağından, parmağından yaralanan acemi kasaplar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakınları tarafından ve ambulanslarla getirildi.

ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU

Bursa İnegöl'de her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar sabahın erken saatlerinden itibaren acil servisi doldurdu.

KAZARA ELLERİNİ KESTİLER

Bayram namazının kılınmasının ardından Adana'da vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Belediyelerin ve kendilerinin belirlediği kurban kesim alanlarında birçok acemi kasap kazara ellerini kesti.