Son Dakika Haberleri: "Bir Kuş'ta Sen Barındır" kampanyasına destek yağıyor
Son Dakika Genel 'Bir Kuş'ta Sen Barındır' kampanyasına destek yağıyor - Son Dakika

"Bir Kuş'ta Sen Barındır" kampanyasına destek yağıyor

6 saat önce

"Bir Kuş'ta Sen Barındır" kampanyasına destek yağıyor Oltulu mobilya ustasının kampanyasına destek yağdıERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesi'nde başlatılan "Bir Kuş'ta Sen Barındır" kampanyasına farklı şehirlerden destek yağdı.

"Bir Kuş'ta Sen Barındır" kampanyasına destek yağıyor

Oltulu mobilya ustasının kampanyasına destek yağdı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesi'nde başlatılan "Bir Kuş'ta Sen Barındır" kampanyasına farklı şehirlerden destek yağdı.

Oltulu Mobilya ustası Adem Kaya, "Bir Kuşta Sen Barındır' sloganıyla soğuk havalarda kuşlara ev yapma kampanyası başlattı. Haberlere konu olan kampanya ya farklı şehirlerden de destek yağdı.

Haberi izleyen İstanbul'da ikamet eden hayvan sever Süheyla Alıcı Hanım kendi ve çocuklarının ismine birer kuş evi sipariş vererek ormana astırdı. Oltulu mobilya ustası Adem Kaya bin 800 rakımlı Kırdağ'a giderek Obayayla köyü Kütüklü göl mesire alanındaki çam ağaçlarını isim yazılı kuş yuvalarını astı.

Mobilya Ustası Kaya, "Bir Kuş'ta sen barındır yapmış olduğum kampanyaya İstanbul'da ki hayvan severler haberlerde görüp bize sipariş verdiler bende yapıp getirdim isimlerini yazıp ağaçların dallarına astım eğer bir kuşa yuva olabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Bir Kuş'ta Sen Barındır kampanyasına destek yağıyor

Murat Erat, İstanbul, Erzurum, Oltu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki kez kanseri yenen şarkıcı Gülay Sezer hastaneye kaldırıldı
İmamoğlu: İstanbul, nüfusundan 2-3 kat fazla turist çekmeli Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya cevap verdi: Farklı makama oynamak hata İBB Sözcüsü Murat Ongun: İmamoğlu'nun yeni makam aracı alacağı iddiası doğru değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 17:05:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Bir Kuş'ta Sen Barındır" kampanyasına destek yağıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]