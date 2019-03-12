Bir 'Kuyruk' Meselesi: İnönü'nün O Sözü Her Şeyi Açıklıyor
44 dakika önce
Bilinmeyen Enler'in yeni bölümü, AKP tarafından sürekli gündeme getirilen tek parti dönemindeki 'gıda kuyrukları' meselesine odaklanıyor.
Bilinmeyen Enler'in yeni bölümü, AKP
tarafından sürekli gündeme getirilen tek parti dönemindeki 'gıda kuyrukları' meselesine odaklanıyor. Yeni bölümde karne ile ekmek uygulamasını ve İkinci Dünya Savaşı yıllarını, İbn Haldun
'un bilimsel tarih anlayışı ile inceliyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:01
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