Son Dakika Haberleri: Bir 'Kuyruk' Meselesi: İnönü'nün O Sözü Her Şeyi Açıklıyor

Bir 'Kuyruk' Meselesi: İnönü'nün O Sözü Her Şeyi Açıklıyor

44 dakika önce

Bilinmeyen Enler'in yeni bölümü, AKP tarafından sürekli gündeme getirilen tek parti dönemindeki 'gıda kuyrukları' meselesine odaklanıyor.

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Bilinmeyen Enler'in yeni bölümü, AKP tarafından sürekli gündeme getirilen tek parti dönemindeki 'gıda kuyrukları' meselesine odaklanıyor. Yeni bölümde karne ile ekmek uygulamasını ve İkinci Dünya Savaşı yıllarını, İbn Haldun'un bilimsel tarih anlayışı ile inceliyoruz.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:01 

İbn Haldun, AK Parti, Güncel
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