"Bir Kuyu Üç Yusuf" oyunu Konya'da sahneleniyor - Son Dakika

Yakaza Tiyatrosu'nun "Bir Kuyu Üç Yusuf" oyunu 2 gün boyunca Konyalı tiyatroseverlerle buluşuyor.

Gösterim öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan oyunun yönetmeni ve oyuncusu Birol Cürgül, oyunun 2 gün boyunca salgın tedbirlerine riayet edilerek Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesinde izleyiciyle buluşacağını söyledi.

Bakanlığın salgın döneminde özel tiyatroların sahnelerini açamaması nedeniyle açıkladığı destek paketi kapsamında hem dijital ve sesli tiyatro hem de turne desteği olduğunu belirten Cürgül, "Biz de Devlet Tiyatrosu sahnesi ve turne desteğine başvuruda bulunmuştuk. Bakanlık sonucu 2 gün önce açıkladı ve biz de 14-15 Ocak saat 18.00'de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesinde "Bir Kuyu Üç Yusuf" adlı oyunumuzla sahne alacağız." ifadesini kullandı.

Dün gece İstanbul'dan yola çıkarak Konya'ya geldiklerini, sahneyi kurarak gerekli hazırlıkları yaptıklarını anlatan Cürgül, "Uzun süredir tiyatro sahnelerinden uzak kaldığımız için ekip olarak çok özlemiştik. Bu vesileyle tekrar sahnede olmak bizim için heyecan verici." dedi.

Seyircilerin de uzun süredir sahnelerden uzak kaldıklarını dile getiren Cürgül, şunları kaydetti:

"Yeni aşılama çalışmalarının sonucunda bir rahatlama olursa tiyatrolar da bu alanda rahatlamış olacaktır. Böylelikle seyirciler de özlediği sahnelere kavuşacaklar. Bir tiyatro oyuncusunun, yönetmeninin, tiyatro mesleğini icra eden kişinin uzun süre sahnelerden ve seyircilerden uzak kalması gerçekten çok sıkıntılı bir süreç haline geliyor. Bunu en iyi bu dönemde hissettik.

Bu turnenin gerçekleşeceği haberini aldığımız gün internet üzerinden arkadaşlarımızla anında hemen iletişime geçtik. Herkes heyecan ve sevinçle karşıladı bu haberi. Çünkü tiyatro bir tiyatro işçisi, emekçisi, oyuncusu için vazgeçilmez, bir yaşam biçimi. Bu süreçte tiyatro ekiplerinin, oyuncuların tekrar bir araya gelmesi, dekorlarını, kostümlerini ve aksesuarlarını alıp turnelere gitmesi bütün zorluklara rağmen çok güzel bir duygu."

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde" projesi kapsamında salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen tiyatrolara destek miktarını 2021 yılı başı itibarıyla 36 milyon liraya ulaştırdığını anımsatan Cürgül, bakanlığı bu yöndeki uygulamasının ve projelere destek vermesinin tüm tiyatro camiasını oldukça mutlu ettiğini kaydetti.

Cürgül, "Dijital Tiyatro/ Sesli Oyun ve "Dijital Tiyatro/ Dijital Oyun" projeleriyle birlikte bu desteklerden yüzlerce tiyatro ekibi faydalandı ve bu destekler ciddi bir şekilde bir can suyu haline geldi. Oyunların oynanacağı iki gün öncesinde açıklandığı için henüz halkın pek haberi olmadı. Biletler internetten satışa çıkarıldı. Konyalı tiyatroseverleri bugün ve yarın oyunlarımızı izlemeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir Kuyu Üç Yusuf" oyunu, 14-15 Ocak saat 18.00'de, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesinde seyirciyle buluşacak.