"Bir Kuyu Üç Yusuf" oyunu Konya'da sahneleniyor - Son Dakika

"Bir Kuyu Üç Yusuf" oyunu Konya'da sahneleniyor

14.01.2021 17:35

Yakaza Tiyatrosu'nun "Bir Kuyu Üç Yusuf" oyunu 2 gün boyunca Konyalı tiyatroseverlerle buluşuyor.

Yakaza Tiyatrosu'nun "Bir Kuyu Üç Yusuf" oyunu 2 gün boyunca Konyalı tiyatroseverlerle buluşuyor.

Gösterim öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan oyunun yönetmeni ve oyuncusu Birol Cürgül, oyunun 2 gün boyunca salgın tedbirlerine riayet edilerek Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesinde izleyiciyle buluşacağını söyledi.

Bakanlığın salgın döneminde özel tiyatroların sahnelerini açamaması nedeniyle açıkladığı destek paketi kapsamında hem dijital ve sesli tiyatro hem de turne desteği olduğunu belirten Cürgül, "Biz de Devlet Tiyatrosu sahnesi ve turne desteğine başvuruda bulunmuştuk. Bakanlık sonucu 2 gün önce açıkladı ve biz de 14-15 Ocak saat 18.00'de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesinde "Bir Kuyu Üç Yusuf" adlı oyunumuzla sahne alacağız." ifadesini kullandı.

Dün gece İstanbul'dan yola çıkarak Konya'ya geldiklerini, sahneyi kurarak gerekli hazırlıkları yaptıklarını anlatan Cürgül, "Uzun süredir tiyatro sahnelerinden uzak kaldığımız için ekip olarak çok özlemiştik. Bu vesileyle tekrar sahnede olmak bizim için heyecan verici." dedi.

Seyircilerin de uzun süredir sahnelerden uzak kaldıklarını dile getiren Cürgül, şunları kaydetti:

"Yeni aşılama çalışmalarının sonucunda bir rahatlama olursa tiyatrolar da bu alanda rahatlamış olacaktır. Böylelikle seyirciler de özlediği sahnelere kavuşacaklar. Bir tiyatro oyuncusunun, yönetmeninin, tiyatro mesleğini icra eden kişinin uzun süre sahnelerden ve seyircilerden uzak kalması gerçekten çok sıkıntılı bir süreç haline geliyor. Bunu en iyi bu dönemde hissettik.

Bu turnenin gerçekleşeceği haberini aldığımız gün internet üzerinden arkadaşlarımızla anında hemen iletişime geçtik. Herkes heyecan ve sevinçle karşıladı bu haberi. Çünkü tiyatro bir tiyatro işçisi, emekçisi, oyuncusu için vazgeçilmez, bir yaşam biçimi. Bu süreçte tiyatro ekiplerinin, oyuncuların tekrar bir araya gelmesi, dekorlarını, kostümlerini ve aksesuarlarını alıp turnelere gitmesi bütün zorluklara rağmen çok güzel bir duygu."

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde" projesi kapsamında salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen tiyatrolara destek miktarını 2021 yılı başı itibarıyla 36 milyon liraya ulaştırdığını anımsatan Cürgül, bakanlığı bu yöndeki uygulamasının ve projelere destek vermesinin tüm tiyatro camiasını oldukça mutlu ettiğini kaydetti.

Cürgül, "Dijital Tiyatro/ Sesli Oyun ve "Dijital Tiyatro/ Dijital Oyun" projeleriyle birlikte bu desteklerden yüzlerce tiyatro ekibi faydalandı ve bu destekler ciddi bir şekilde bir can suyu haline geldi. Oyunların oynanacağı iki gün öncesinde açıklandığı için henüz halkın pek haberi olmadı. Biletler internetten satışa çıkarıldı. Konyalı tiyatroseverleri bugün ve yarın oyunlarımızı izlemeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir Kuyu Üç Yusuf" oyunu, 14-15 Ocak saat 18.00'de, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesinde seyirciyle buluşacak.

Devlet Tiyatroları, oyunlar, Tiyatro, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bir Kuyu Üç Yusuf' oyunu Konya'da sahneleniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi sonrası yoğun ilgi gören Signal'e yeni özellikler geliyor Altının kilogramı 437 bin 150 liraya geriledi Kız arkadaşını öldürdü, kendisini böyle savundu: Öldürmeye niyetim yoktu, pişmanım Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı Kayınpederi ve bacanağını öldüren damat, yakalanmasa kayınbiraderini de vuracakmış Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Anelka, sportif direktör olarak futbola dönüyor Fenerbahçe'nin eski golcüsü Anelka, sportif direktör olarak futbola dönüyor         
17:52
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu         
17:07
Yeni kullanıcı sayısı 10 milyona ulaşan BiP'in indirme sayısı 60 milyonu geçti Yeni kullanıcı sayısı 10 milyona ulaşan BiP'in indirme sayısı 60 milyonu geçti         
16:49
Macaristan'ı kuş gribi sardı! 100 bin tavuk itlaf edildi Macaristan'ı kuş gribi sardı! 100 bin tavuk itlaf edildi         
16:35
4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti 4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti         
16:15
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Esenyurt Belediyesi önünde davullu zurnalı kreş zammı eylemi Esenyurt Belediyesi önünde davullu zurnalı kreş zammı eylemi         
15:38
Üvey oğlunu döverek öldüren cani kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası Üvey oğlunu döverek öldüren cani kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:25
13 bin kilometre yoldan gelen güvercin 13 bin kilometre yoldan gelen güvercin "virüs getirebilir" şüphesiyle telef edilecek         
14:31
KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı         
14:28
Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı         
14:14
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu         
14:01
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 18:20:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Bir Kuyu Üç Yusuf" oyunu Konya'da sahneleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei