Bir linke tıkladı, hayatı değişti: Kendisini Silivri Cezaevi'nde buldu, hem de IŞİD koğuşunda! - Son Dakika

Eyüp Taş'ın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmeyen cinsten. Taş, üniversite sınavına hazırlandığı dönemde hem öğrencilerin birbiriyle örnek sınav sorusu paylaştığı grupları takip etmek hem de ayet ve hadis hokumak için Telegram uygulaması indirdi.

Bir süre sonra Eyüp Taş, kendisine Telegram üzerinden gelen bir linke tıkladı ve kendisini IŞİD mensup ve sempatizanlarının bulunduğu ileri sürülen bir WhatsApp sohbet grubunda bulmuştu.

4 AYI AŞKIN IŞİD'LİLERLE AYNI KOĞUŞTA KALDI

Bir gece evde ders çalışırken kapısına Terörle Mücadele Şube'sine mensup polisler geldi ve Taş, apar-topar gözaltına alındı. Silivri Cezaevi'nde, bombalı eylemler gerçekleştiren ya da yurtdışında IŞİD saflarında savaşan örgüt mensuplarının bulunduğu koğuşa konuldu. 4 ayı aşkın bir süre burada kaldı.

Duruşmada, üniversite sınavına hazırlandığını, koğuştaki IŞİD'cilerin Türkiye'yi, dolayısıyla üniversiteleri "kafir" gördüğünü ve ders çalışmasına müsaade etmediklerini söyleyen Taş, tahliyesini istedi.

"TELEVİZYON KAĞITLA KAPATILDI, MÜZİK YASAKTI"

Bu süre zarfında yaşadıklarını Independent Türkçe'ye anlatan Taş, başından geçenleri ve cezaevi günlerini şöyle anlattı:

"Bir süre daha kalsaydım kafayı yiyecektim. Çünkü vicdanımın kirlendiğini görüyordum. Kendilerince koğuşta şeriat ilan etmişlerdi. Müzik dinlemek tamamen yasaktı. Televizyon vardı ama ekranı bir kağıtla kapatılmış ve sesi kısılmıştı. Sadece haberleri takip etmek için altyazılar okunuyordu. Televizyon, sadece IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi öldürüldüğünde açıldı."

Eyüp Taş'a terör örgütü üyeliğinden ceza veren mahkeme denetimli serbestlik uyguladı ve onu tekrar cezaevine sokmadı. Dosyası ise Yargıtay'da onaylanmayı bekliyor.