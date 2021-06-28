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Bir litresi 100 TL'den satılıyor, pandemi onu da etkiledi - Son Dakika

Bir litresi 100 TL'den satılıyor, pandemi onu da etkiledi

28.06.2021 23:20

Astım, bronşit, kolon kanseri ve sedef hastalığı tedavisinde kullanılan eşek sütünü almak için çevre illerden gelen vatandaşlar sıraya giriyor.

Astım, bronşit, kolon kanseri ve sedef hastalığı tedavisinde kullanılan eşek sütünü almak için çevre illerden gelen vatandaşlar sıraya giriyor. Genelde tedavi için kullanılan eşek sütüne korona virüs salgınında talepler azaldı.

Astım, bronşit, kolon kanseri ve sedef hastalığı tedavisinde faydalı olduğu iddia edilen eşek sütüne pandemi nedeniyle talepler azaldı. Genelde hastalık tedavilerinde kullanılan eşek sütü geçmişte çevre illerden talep olurken, günde ancak bir litre sağılabilen eşek sütünün litresi 100 TL'den satılıyor. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Esentepe köyünde ikamet eden Malik Ayyıldız ve Hüseyin Battal, çevre illerden gelen talepleri karşılıyor.

(Sertaç Özdemir - Gülcan Çolak/ İHA) -

Bir litresi 100 TL'den satılıyor, pandemi onu da etkiledi
Bir litresi 100 TL'den satılıyor, pandemi onu da etkiledi
Bir litresi 100 TL'den satılıyor, pandemi onu da etkiledi
Bir litresi 100 TL'den satılıyor, pandemi onu da etkiledi
Bir litresi 100 TL'den satılıyor, pandemi onu da etkiledi

Sedef Hastalığı, Türk Lirası, Zonguldak, Astım, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bir litresi 100 TL'den satılıyor, pandemi onu da etkiledi - Son Dakika


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