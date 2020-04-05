Bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Denizli'nin Güney ilçesinde Haylamaz Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Güney ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararına göre, Haylamaz Mahallesi Hacıveliler Küme Evleri'nde oturanların 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.
Köye giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışında çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymalarına karar verilmiştir. Bu karara uymayan mahalle sakinlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282ç maddesindeki ceza hükümlerine uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."
Öte yandan jandarma ekipleri mahalleye gelen tüm yolları bariyerle kapatarak giriş ve çıkışlara izin vermiyor.