Bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Safranbolu ilçesi Tintin köyü Aliköseler Mahallesi'nin karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aliköseler Mahallesi'nin, komşu mahallelerinde birden fazla Kovid-19 pozitifli vakalarının olması ve temaslı vaka sayısının fazlalığı, yayılım potansiyelinin yüksekliği nedeniyle, Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla bugün saat 18.00'den 22 Nisan saat 24.00'e kadar, giriş çıkışları izne bağlı olarak karantina altına alınmasına İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından karar verilmiştir."