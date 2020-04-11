Son Dakika › Güncel › Bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika
Bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
18 dakika önce
Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 7 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 7 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü.
Merkez Eyyübiye, Karaköprü ve Haliliye ilçelerindeki 6 ev ile Siverek ilçe merkezi ve kırsal Böğürtlen Mahallesi'nde oturan birer kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Bunun üzerine 7 bina ve bir mahallede 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.
Karar üzerine, bu adresler giriş ve çıkışa kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:24 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?