Son dakika! Bir mahalle sokağa indi: 397 dairenin doğal gazının bağlanmamasını protesto etti - Son Dakika

Bir mahalle sokağa indi: 397 dairenin doğal gazının bağlanmamasını protesto etti

Kırıkkale'de bir mahalle sakinleri, evlerine doğal gaz bağlantısı yapılmamasını sokakta ateş yakıp ıslık çalarak protesto etti

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir mahalle sakinleri, evlerine doğal gaz bağlantısı yapılmamasını sokakta ateş yakıp ıslık çalarak protesto etti.

Kırıkkale kent merkezindeki Yeni Mahalle'de bir sitedeki 397 dairenin sakinleri, evlerine doğal gaz bağlantısı yapılmamasından şikayetçi. Sokakta ateş yakıp ıslık çalan vatandaşlar, müteahhit firması ve KIRGAZ'ı protesto etti. Aylar öncesinden abonelik ücretini ödediklerini iddia eden grup, havaların soğumasından dolayı çocukların hasta olduğunu, elektrikli soba kullanarak ısınmaya çalıştıklarını söyledi. KIRGAZ yetkililerinin harekete geçmesini isteyen Ayşe Yüce, seslerinin duyulmasını ve biran önce doğal gazın açılmasını istedi.

"Herkes üşüyor"

Mağdur kaldıklarını ifade eden Cengiz Kabadayı, "Çok mağduruz şu anda burada toplanmamızın nedeni de sesimizi duyurabilmek" diye konuştu.

"İnsanları mağdur ediyorlar"

Aylar öncesinden doğal gaz ücretini ödediklerini anlatan Muharrem Akyol, "Kasım ayına girdik, herkes evinde donuyor. Ufak çocuğu var, yaşlısı var. Biz buraya girerken Mayıs ayında bizden doğal gaz adı altında bin küsur lira aldılar. Benim gazıma gelince 'açtırırız ya'. Personel yokmuş, virüs varmış. İnsanları mağdur ediyorlar" diye konuştu.

Pandemi döneminde insanları çok müşkül durumda bırakıldıklarını dile getiren diğer bir vatandaş ise ilgili makamlara başvuruda bulunduklarını, çözüm beklediklerini dile getirdi.