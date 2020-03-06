Bir mahalleye kuduz karantinası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir mahalleye kuduz karantinası - Son Dakika

Bir mahalleye kuduz karantinası

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir kadına saldıran köpeğin telef olması üzerine, mahallede kuduz karantinası başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir kadına saldıran köpeğin telef olması üzerine, mahallede kuduz karantinası başlatıldı.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Dutluca Mahallesi'nde çocuğuyla yakınlarının evine giden Gülizar Şahin (40) sokakta bir köpeğin saldırısına uğradı. Kolunda ve bacağından yaralanan kadın, yakınları tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine mahalleye giden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, ölü bulunan köpekten alınan numuneleri Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderdi. Tetkikler sonucunda köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Tedavisi süren Gülizar Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakınlarının evine gittiği sıra köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Köpeğin kolunu ve ayağını ısırdığını anlatan Şahin, "Kendimi zor eve attım. Çocuğum ve ben çok korktuk. Eşim köpeğin yanın gittiğinde ölmüştü. Beni de hemen alıp hastaneye yetiştirdi. Orada kuduz aşıları ve pansuman yaptılar. Köpeği alıp götürdüler sonrada kuduz olduğu ortaya çıktı. Şu anda aşılarımı yapıyorum. Mahallede başıboş köpek çok. Çocuklarımız dışarıya çıkmaya, okulla gitmeye korkuyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Kadının eşi mahalle muhtarı Nihat Şahin de eşinin ölümden döndüğünü belirterek, "Eşimi hemen hastaneye ulaştırdık, tedavisine başladılar. Camide mahalleliyi toplayarak bilgilendirdim. Gerekli afişleri alıp mahallenin bazı bölgelerine astım. Veterinerler mahallede çalışma başlattı. Belediyelerden mahalledeki başıboş köpekleri toplamalarını istiyoruz. Köpekler saldırır diye herkes tedirgin. Yetkililerden bir an önce bize yardım etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri ise köpekten alınan numunede pozitif sonuç çıkması üzerine mahalledeki sahipli köpeklerin aşılandığını bildirdi.

Bir mahalleye kuduz karantinası

Gülizar Şahin, Şanlıurfa, Bozova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadını ısıran köpek telef oldu, tüm mahalle karantinaya alındı
Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip değil human koronavirüs Oda arkadaşının gözlerini çıkaran şizofreni hastası kadının, tedavi gördüğü hastanenin başhekimi görevden alındı

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 00:40:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir mahalleye kuduz karantinası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]