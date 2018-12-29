Bir Manken Partide Rahatsızlandı ve Hastanede Uyandığında Bacağında "Hayır" Yazıyordu
1 saat önce
Bir Manken Partide Rahatsızlandı ve Hastanede Uyandığında Bacağında "HAYIR" Yazıyordu.
Bir Manken
Partide Rahatsızlandı ve Hastanede Uyandığında Bacağında "HAYIR" Yazıyordu
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:16 Kaynak: Youtube
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