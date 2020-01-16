Bir medeniyet meselesi! - Son Dakika
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Bir medeniyet meselesi!

12 dakika önce

Ahmet Haşim'in düzyazılarından oluşan Bize Göre, Gurebahane-i Laklakan ve Frankfurt Seyahatnamesi eserleri tek ciltte bir araya geliyor.

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" Ahmet Haşim'in yazılarından alınacak estetik haz elbette her devirde son derece yüksektir ancak bu yazılar bize aynı zamanda erken Cumhuriyet döneminin güncel meselelerini öğrenme, o yılların şehir hayatı hakkında fikir sahibi olma, entelektüel tartışmaların içine hızla ve büyük bir kolaylıkla katılma fırsatı da sunar. Dahası, Ahmet Haşim'in ele aldığı ve pek çoğu ufak değişikliklerle bugün de gündemimizi işgal etmeyi sürdüren bu konular, yazarın zamanı aşan, evrensel düşünüşünü bize göstermektedir. Bir başka deyişle, Ahmet Haşim'in yazıları, günümüzün okuruna da hâlâ yeni bir şeyler öğretmeyi fazlasıyla vaat etmektedir."

Erkan Irmak

Türk şiirinin dev ismi Ahmet Haşim'in ilk defa 1928'de basılan Bize Göre ve Gurebahane-i Laklakan kitapları ile 1933'te basılan Frankfurt Seyahatnamesi, titizlikle hazırlanmış bir baskıyla bir araya getirildi.

Kitap "açıklamalı orijinal metin" ve "günümüz Türkçesiyle" seçenekleriyle sunuluyor. Açıklamalı orijinal metinde yazarın diline müdahale edilmezken günümüz Türkçesiyle basılan kitap olabildiğince az dokunuşla herkesin anlayabileceği bir şekle uyarlandı. Erkan Irmak'ın döneme ait kavramları, yer ve kişi isimlerini notlandırarak hazırladığı bu kitapta şairin, dönemini –belki tüm dönemleri– etkilemiş gelişmelere dair ilginç fikirlerini keyifle okuyacaksınız.

Ahmet Haşim, Frankfurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:38 Kaynak: Bültenler
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