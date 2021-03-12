Bir merakla başladı, şimdi satmaya kıyamıyor - Son Dakika

Bir merakla başladı, şimdi satmaya kıyamıyor

12.03.2021 12:34

Bir merakla başladı, şimdi satmaya kıyamıyor Kuru temizleme dükkanını adeta antikacıya çevirdi Bilecikli 56 yaşındaki Necati Sarı: "En nadide parçam doğduğum 1965 yılına ait takvim" "Koku yüzünden eskiden dükkanıma girmeyen çocuklar şimdi çıkmak istemiyor" Bilecik'te kuru temizlemecilik yapan...

Bir merakla başladı, şimdi satmaya kıyamıyor

Kuru temizleme dükkanını adeta antikacıya çevirdi

Bilecikli 56 yaşındaki Necati Sarı:

"En nadide parçam doğduğum 1965 yılına ait takvim"

"Koku yüzünden eskiden dükkanıma girmeyen çocuklar şimdi çıkmak istemiyor"

BİLECİK - Bilecik'te kuru temizlemecilik yapan 56 yaşındaki Necati Sarı'nın, bir merakla başladığı antika işinde şimdi yüzlerce eski materyali var. Dükkanına temizlenmesi için kıyafet getirenler ilk etapta dükkanı antikacı sanıyorlar.

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yıllarca kuru temizle işi yapan Necati Sarı, internet siteleri üzerinden gördüğü antika eşyalara merak sarmaya başladı. Bunun akabinde bulduğu ve beğendiği eşyaları toplamaya başlayan Sarı'nın dükkanı şimdi adeta bir antikacı dükkanı andırıyor.

"En nadide parçam doğduğum 1965 yılına ait takvim"

En nadide parçasının kendi doğduğu yıl olan 1965 yılına ait takvim olduğunu anlatan Sarı, "Benim asım işim mermercilikti. Daha sonra kuru temizleme işine girdim. Sonrasında bu işi yaparken 6-7 yıl önce televizyon ve internet sitelerinde antika paylaşımlar ilgimi çekti. Ondan sonra ufak ufak antika toplamaya başladım. Tabi bu iş biraz para isteyen bir iş. Bunun için düzenli bir geliriniz olması lazım. Bizlerde 6-7 yıldır birçok antika değeri taşıyan parça topladım. Benim için parasal olarak büyük olmayan eserler olabilir, ama manevi olarak çok değerli parçalarım var. Bunlardan birincisi ben 1965 yılında doğdum ve o yıla takvimim var. Onun yanında belki 100 yıllık bir duam var. Bunu ben 15 liraya almıştım ama 200 TL verip zamanında çerçeve yaptırdım" dedi.

"Dükkana girmeyen çocuklar dükkandan çıkmıyor"

Sarı, kendisinin kuru temizleme yaptığı için işinin kimyasallar olduğunu anlatarak, "Daha önceden anne veya babalarınla gelen çocuklar içerisi ağır kokuyor diye dükkana girmezdi. Şimdi ise bu değişik eşyaları görünce dükkandan çıkmıyorlar. Bununla ilgili çok güzel geri dönüşümler oluyor. Bir çocuk bir gün ailesine ne zaman o kuru temizlemeciye gideceğiz, orası çok güzel diye sorumuş. Bunu bana ailesi anlattı çok hoşuma gitti. Bir gün dükkanıma ilk defa gelen biri 'kusura bakmayın yanlış dükkana geldim, herhalde kuru temizlemeci neresi' diye sormuştu. Bu da benim için güzel bir anıydı. Burada insanların mutlu olması fotoğraf çekinmesi beni çok mutlu ediyor" dedi.

Bir merakla başladı, şimdi satmaya kıyamıyor
Bir merakla başladı, şimdi satmaya kıyamıyor
Bir merakla başladı, şimdi satmaya kıyamıyor
Bir merakla başladı, şimdi satmaya kıyamıyor

Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Bilecik, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bir merakla başladı, şimdi satmaya kıyamıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'Kaçarlar' çetesine operasyon! Aşevinin altında silah ve uyuşturucu bulundu Uzmandan risk haritası yorumu: İstanbul ve Ankara'nın rengini kırmızı yapacak bir tablo söz konusu değil Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciye kurşun yağdırdı Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Süper Lig'in yıldızı Boupendza'nın transferini Başkan Ali Koç bitirecek Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamle: Mısır ile ilişkiler normalleşiyor Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi
Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor Türkiye dış politikada yeni bir sayfa açıyor! Aramızın bozuk olduğu 3 Orta Doğu ülkesiyle ilişkiler normalleşiyor         
12:45
Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı         
12:06
15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis 15 Temmuz darbe girişimine kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 ay 15 gün hapis         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi Emsal niteliğinde karar! Mahkemeye başvurdu, öğrenim kredisi borcunu sildirdi         
11:48
Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler Gamze Topuz ve Tümer Metin'den ilginç aşk pozu! Birbirinin ayaklarını sevdiler         
11:19
4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir 4 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak bilinen kadın, gen kurbanı olabilir         
10:41
İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti         
10:17
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti Kerem Bürsin, Bay J'nin olay yaratan sözlerinin ardından ödül törenini terk etti         
09:32
76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı 76 şehirde mutasyon alarmı! 40 binden fazla kişide görüldü, Sağlık Bakanlığı genelge yayımladı         
09:10
Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu Dünya bu videoyu konuşuyor: Balıkçılar denizde içi iPhone 12 dolu konteyner buldu         
08:36
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı         
00:00
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 12:59:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir merakla başladı, şimdi satmaya kıyamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei