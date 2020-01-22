Bir merdiven hem mahalleyi elektriksiz bıraktı hem elektronik eşyaları yaktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bir merdiven hem mahalleyi elektriksiz bıraktı hem elektronik eşyaları yaktı - Son Dakika

Bir merdiven hem mahalleyi elektriksiz bıraktı hem elektronik eşyaları yaktı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otele ait lojmanda çıkan yangın sırasında voltaj düşmesi ve yükselmesi nedeniyle mahalledeki birçok evde elektronik eşyalar yandı, elektrik kesintisi yaşandı.

Bir merdiven hem mahalleyi elektriksiz bıraktı hem elektronik eşyaları yaktı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otele ait lojmanda çıkan yangın sırasında voltaj düşmesi ve yükselmesi nedeniyle mahalledeki birçok evde elektronik eşyalar yandı, elektrik kesintisi yaşandı. Olay yerine gelen elektrik şirketi görevlilerinin yaptığı incelemede olayın, alçak gerilim hattına bir inşaattan merdiven düşmesinden kaynaklandığı belirlendi.


Yangın, Manavgat ilçesi Aydınevler Mahallesi 5565 Sokak'ta bulunan bir otele ait lojmanda çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimi ekiplerinin müdahalesi sonucunda alevler büyümeden söndürüldü. Yangında lojmanın bir odasının tamamen yandığı, diğer odalarda da hasar meydana geldiği belirlenirken, yangın sırasında lojmanda güvenlik görevlisi dışında kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Diğer taraftan sokakta voltaj düşmesi ve yükselmesi sonucu çok sayıda evde başta televizyon, buzdolabı ve klima olmak üzere birçok elektronik eşyanın zarar gördüğü bildirildi. Bir anda voltajın yükseldiğini, prizlerden duman çıktığını belirten vatandaşlar, şarteli kapattıktan sonra korkuyla evlerini terk ettiklerini dile getirdi.


Bölgeye gelen elektrik şirketi görevlileri olayın, 5563 Sokak'ta bulunan ve 4-5 sokağı besleyen alçak gerilim hattının üzerine bir inşaattan merdiven düşmesinden kaynaklandığını belirledi. Ekiplerin merdiveni bulunduğu yerden indirip arızayı gidermesinin ardından mahalleye yeniden enerji verildi.


Olay yerine gelerek vatandaşlarla görüşen Aydınevler Mahallesi Muhtarı Tahsin Yılmaz, 5565 Sokak'ta birçok evde elektronik eşyaların zarar gördüğüne dikkat çekerek, "Mahallemizde 20-25 dairede elektrikle çalışan eşyalarda zarar meydana geldi. Vatandaşlarımızın televizyonları, klimaları, buzdolapları, çamaşır ve bulaşık makineleri zarar gördü. Bazı binaların elektrik panoları yandı. Görevliler yaptıkları incelemelerde alçak gerilim hattına düşen metal merdivenden kaynaklandığını belirledi. Merdiveni indirip arızayı giderdikten sonra yeniden enerji verdiler. Vatandaşlarımızdan hasarlarını belirleyerek elektrik firmasına bildirmelerini istiyoruz. Firma, inşaat firmasıyla görüşerek vatandaşların zararlarının karşılanması yoluna gidecek" dedi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:31 Kaynak: İHA
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