Bir Mikro Uydu Yapıyoruz' - Son Dakika

SpaceMag Türkiye editörü Berkay Akıncı, okulların roket takımlarıyla röportaj serisine devam ediyor. Bu hafta Galaxy Roket Takımı kaptanı Erhan Sencan ile roketler, mini uydular ve gelecek hedefleri hakkında bir röportaj gerçekleştirdik.

*Roket takımı kurmaya nasıl karar verdiniz?

Biz öncellikle bir lise ekibiyiz. Ekibimizin çoğu lise sınıf öğrencilerden oluşmaktadır. İlk olarak 15 yaşında sosyal medyada bir roket yarışması ilan gördük. Orada gördüğümüzde hayallerimizi pratiğe dökmeye karar verdik. Sonra ekibi kurmaya başladık. İlk yıl bir Ar-Ge sürecimiz oldu. 2 yılda kendimizi geliştirip finallerde atış yapmaya hak kazandık. Kendi roketlerimizi ateşlemeye başladık.

*Roket takımınızın misyonu ve vizyonu nelerdir?

Bizim misyonumuz bu tarz alanlarda çalışma yapmak. Vizyonumuzda insanlığa küresel çapta hizmet istiyoruz. Lise takımı olarak başladık ama ileride yerel bir girişim sonrasında ulusal ve küresel bir girişim olmak istiyoruz. Uzay ve havacılık endüstrileri geliştirmek istiyoruz. Sektörde önce olmak istiyoruz.

*Roket takımınızın kaç kişiden oluşmaktadır?

Bizim roket takımınız 8 kişiden oluşmaktadır. Lise takımlarında sınır 10 kişi olduğu için bu sayıda kalmaya çalışıyoruz. Alt alanlarda faaliyet gösteren arkadaşlarımızda var. Onlarda sonraki seneler resmi olarak ekibimize girecekler.

Şimdiye kadar gerçekleştirdiğiniz projeler nelerdir?

Teknofest 2020'de "Yüksek İrtif"a kategorisinde yarıştık. 2021 yılında Teknofest kapsamında bir roket geliştirdik. Bu senede hem irtifa olarak hem de hız olarak artırımda bulunduğumuz bir roket geliştiriyoruz. Ayrıca bir atmosferik bir gözlem uydusu yapıyoruz. Bunu henüz sosyal medya hesaplarımızda paylaşmadık burada duyuruyoruz. Bu uyduyu kendi çabalarımızda geliştirdik.

Teknofest yarışmasına katıldığınız zaman neler hissettiniz? Orada ne gibi faaliyetler yaptınız?

Teknofest'te ilk olarak 2020 yılında bulunduk. Zaten o atmosferi yaşadıktan sonra dedik ki biz ne para ne de derece bize burada yaşadığımız atmosfer yeter derdik. Çünkü o kadar güzel bir atmosfer ki yan tarafta 5 dakikada bir roketler kalkıyor. Diğer tarafta teknik-idari bir heyecan var. Herkes teknik bir muhabbet içerisinde. Gelişmiş savunma sanayi ürünleri görüyorsunuz. Derece hedeflerimiz de var ama asıl hedeflerimizde yok. Biz ilk günkü heyecanı sürekli yaşamak istiyoruz.

Proje yaparken görev dağılımını nasıl yapıyorsunuz?

İlk olarak ekipte birimler veriliyoruz. Tasarım, kurtarma birimleri gibi. Bu birimleri belirdikten sonra ihtiyaç sayımızı belirliyoruz. Sonrasında bu birimleri oluşacak en uygun kişileri seçiyoruz. Yani ilk başta bir gereksinim uyguluyoruz.

Proje gerçekleştirirken maddi desteği nereden alıyorsunuz?

Teknofest bir maddi destek sağlıyor ama bu projeyi karşılayacak bir maddi destek değil. Biz sponsor aramaya koyuluyoruz. 2020 yılında valilik ve Büyük Şehir Belediyesi bize sponsor oldu. Çeşitli iş insanlardan sponsorluk aldık.

Roket fırlatma denemelerinde neler yaşıyorsunuz?

İlk başta fikir ateşleyebiliyoruz. Roket fırlatma alanları sınırlı ve bunların kullanım alanı ROKETSAN'da yarışma zamanı sadece yarışmada roket fırlatabiliyoruz. Ufak tefek testlerimiz oluyor. Bu testlerde problem yaşıyoruz. Planlarımızı aksaklık çıkmaması yönünde yapıyoruz. Sorunlar da planlarımızda çıktığı için hemen çözümünü uyguluyoruz. Tedarik ve yanlış hesaplamalar gibi sorunlar çıkıyor tabi ki de ama bu projeler sorunlarla birlikte güzel.

Mikro-uydu proje fikrini nasıl geliştirdiniz?

Havada belirli işlevler geliştirilecek bir ürün geliştirmek istedik. Atmosferik modelleme ve kamera modelleri ekledik. Hemen faaliyetleri ortaya koyduk. 1 ay içerisinde üretime başlayacağız.

Mikro-uydu işlevi neler olacaktır?

Mikro atmosferik ve gözlem uydusu olacaktır. Atmosferik ölçüm modülleriyle hem havadaki atmosferik gazları sağlayacak hem de atmosferin basıncını ölçecek. Üzerinde ki kamera sistemiyle görüntü alabilecek. Şu an gözlemin canlı yayın olarak aktarılma üzerine çalışıyoruz.

Proje yaparken danıştığınız bir ekip var mı?

Fazla birilerine danışmamaya çalışıyoruz. Çok sıkıştığımız yerlerde üniversite ekibine danışmıştık. Bize soru yönelten ekiplerde oluyor onlara fikir alışverişinde bulunuyoruz.

Takımınıza yeni katılan arkadaşları nasıl bir eğitim veriyor musunuz?

Bir oryantasyon süreci veriyoruz. Lise ekibi olduğumuz için teknik geçmişi olmuyor. Bizim tercihimiz teknik geçmişten yana. Ama gene bir eğitim veriyoruz. Raporlama süreci, proje sürecini aktarıyoruz.

Bundan sonraki hedefiniz nelerdir?

Bundan sonraki hedefimiz roket sistemleri üzerine bir girişim olma idealimiz var.

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