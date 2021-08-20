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Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında - Son Dakika

Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında

20.08.2021 11:22
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında, System.String[]

UNICEF'in yayınladığı rapora göre, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Nijerya, Gine ve Gine Bissau Cumhuriyeti'nde yaşayan çocuklar; iklim değişikliğinin, sağlık sorunlarının, eğitim ve güvenlik sorunlarının en çok tehdit ettiği gruplar arasında yer alıyor.

UNICEF'in yayınladığı rapora göre, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Nijerya, Gine ve Gine Bissau Cumhuriyeti'nde yaşayan çocuklar; iklim değişikliğinin, sağlık sorunlarının, eğitim ve güvenlik sorunlarının en çok tehdit ettiği gruplar arasında yer alıyor.

UNICEF, 'İklim Krizi Bir Çocuk Hakları Krizidir' başlıklı raporun, iklim krizi kapsamında çocukların bakış açısından yazılan ilk rapor olduğunu açıkladı. Raporda, dünyadaki 2,2 milyar çocuğun 1 milyarının 'son derece yüksek risk' altında olarak nitelendirilirken; bu çocukların 33 ülkenin en az birinde yaşadığı belirtildi. Raporda, çocukların sağlık, temiz su, eğitim gibi temel hizmetlere erişiminin yetersizliği ve birden fazla çevresel, iklimsel krize maruz kalmaları nedeniyle 'son derece yüksek risk' altında oldukları ifade edildi.

"TABLO, HAYAL EDİLEMEZ DERECEDE KORKUNÇ"UNICEF yetkilisi Henrietta Fore'un rapora dair yaptığı açıklamada, "İlk kez, çocukların iklim değişikliğine karşı nerede ve nasıl savunmasız olduğuna dair eksiksiz bir resme sahibiz ve bu tablo neredeyse hayal edilemez derecede korkunç. İklim ve çevresel krizler; temiz havaya, gıdaya ve temiz suya erişimden çocuk haklarının tüm yelpazesini baltalıyor. Eğitime, barınmaya, sömürüden özgürlüğe ve hatta hayatta kalma haklarına kadar zarar veriyor. Bu da hemen hemen her çocuğun hayatını etkileyecek" ifadelerini kullandı. Üç yıldır çocukların bu sorunlara karşı eylem talebinde olduğunu belirten Fore, iklim değişikliğinin bir çocuk hakları krizi olduğunu ve UNICEF'in bu kriz karşısında çocuklar tarafından iletilen eylem talebini desteklediklerini belirtti.Raporda yer alan verilere göre, neredeyse her çocuğun bahsedilen iklim ve çevresel sorunların tehdidi altında olduğu ifade edilirken; 820 milyon çocuğun yüksek oranda sıcak hava dalgalarına maruz kaldığı, 920 milyon çocuğun ise yüksek oranda su kıtlığına maruz kaldığı belirtildi. Bunun yanında, 1 milyar çocuğun ise son derece yüksek düzeyde hava kirliliğinin etkisinde yaşadığı aktarıldı. Öte yandan, bu krizler arasında sel, fırtına ve tayfunlar gibi doğa felaketlerinin yanında salgın hastalıklar da yer aldı. İklim değişikliğinin son derece adaletsiz olduğunu belirten Fore, artan küresel sıcaklıklardan hiçbir çocuğun sorumlu olmadığını ancak sonuçlarına en çok onların maruz kalacağını söyledi. Fore, iklim değişikliğine karşı eyleme geçilme konusunda hala çok geç olmadığını ve çocukların yaşam koşullarını, temel hizmetlere erişiminin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı."MÜCADELEYE, GENÇLERİ DE DAHİL EDİN" ÇAĞRISI

Öte yandan raporun sonunda UNICEF tarafından hükümetlere, işletmelere ve konuyla ilgili aktörlere yapılan çağrıda, çocuklara yönelik temel hizmetlerde iklim değişikliğiyle mücadele için yatırımların artırılması gerektiği belirtildi. Çağrıda, sera gazı emisyonlarının azaltılması gerektiği, çocuklara iklim değişikliğine uyum sağlamaları ve iklim değişikliğinin etkilerine hazırlanmaları için kritik olan iklim eğitimi ve farkındalık sağlanmasının gerektiği, iklim kriziyle ilgili toplantı ve konferanslara gençlerin de dahil edilmesi gerektiğini vurgulandı.


Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında

Orta Afrika, Nijerya, Gine, Çad, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında - Son Dakika Dünya


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