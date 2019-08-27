Son Dakika Haberleri: Bir milyonluk minibüs hattı icralık oldu, yarı fiyatına satılacak
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Bir milyonluk minibüs hattı icralık oldu, yarı fiyatına satılacak

25 dakika önce

İstanbul'da 1 milyon TL değerindeki minibüs plaka ve hattı icralık oldu.

Bir milyonluk minibüs hattı icralık oldu, yarı fiyatına satılacak, System.String[]

İstanbul'da 1 milyon TL değerindeki minibüs plaka ve hattı icralık oldu. Plaka ve hat, icradan yarı fiyatına açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.


İstanbul Küçükçekmece'de yolcu taşımacılığı yapılan minibüs hattı ve plakası icralık oldu. Bir milyon değerindeki hat ve plaka açık arttırma usulü ile satışa çıkarılacak.


icraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre Küçükçekmece'de 1 milyon TL değerindeki 34M5228 plakalı minibüs icradan yarı fiyatı olan 500 bin TL'ye açık arttırma usulü ile satışa çıkacak. İhaleye katılacak olanların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (M) ve (TM) seri plakalı ve Hatlı Ticari Minibüs Yönergesinde belirtilen şartlara haiz olmaları gerektiği ve yine ticari hat için ihaleye katılacakların M plaka almış veya almaya hak kazanmış olmaları gerektiği belirtildi. 4 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek ihalede plaka hattı dışında 40 bin TL değerindeki 2014 model mc tipli beyaz renkli minibüs de 20 bin TL'den satışa çıkacak.


Konuyla ilgili açıklama yapan icra danışmanı Caner Çakı, yapılacak olan ihaleyi kazananın karlı bir alışveriş yapacağına inandığını ifade etti. Çakı, "Nadir de olsa ticari plakaların icradan satıldığını görmek mümkün. İstanbul gibi metropol bir şehirde bırakın icradan satılık ticari plaka bulmayı normalde bile zor bulunabilecek bir satış alana şimdiden hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL

Küçükçekmece, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:47 Kaynak: İHA
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