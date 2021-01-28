Bir minibüsten 33 kişi çıktı - Son Dakika

Bir minibüsten 33 kişi çıktı
28.01.2021 09:46
Adana'da tarım işçilerini taşıyan 15 kişilik minibüsten 33 çıkması polisi bile şaşkına çevirdi.
Adana'da tarım işçilerini taşıyan 15 kişilik minibüsten 33 çıkması polisi bile şaşkına çevirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında Karataş Bulvarı'nda uygulama başlattı. Polis uygulamada tarım işçilerini taşıyan Ali El Ahmet'in kullandığı 33 MA 2342 plakalı minibüsü durdurdu. 15 yolcu kapasiteli minibüsten 33 yolcu çıktı. Yapılan incelemede sürücünün ehliyeti ve taşımacılık izin belgesinin olmadığı belirlendi. Yapılan teknik değişikliğin bildirilmeyen ve fazla yolcu taşınan minibüs, trafikten men edildi. Ayrıca bu suçların hepsinden ayrı ayrı, 10 bin 850 lira para cezası kesildi.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)
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