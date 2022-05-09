Bir mod tasarımcısı Mount & Blade 2: Bannerlord'u Age of Empires serisine çevirdi - Son Dakika

Bir mod tasarımcısı Mount & Blade 2: Bannerlord'u Age of Empires serisine çevirdi

Bir mod tasarımcısı Mount & Blade 2: Bannerlord\'u Age of Empires serisine çevirdi
Son Güncelleme: 09.05.2022 08:15

2005 yılında Ankara'da Armağan Yavuz ve İpek Yavuz tarafından kurulan video oyun geliştirme şirketi TaleWorlds Entertainment'ın başyapıtı Mount & Blade serisinin ikinci oyunu Bannerlord, bir mod tasarımcısı tarafından Age of Empires serisi gibi gerçek zamanlı strateji oyununa dönüştürüldü.

Tüm zamanların en popüler oyunları arasında yer alan Age of Empires serisinde olduğu gibi köylülerle hammadde toplayarak köy kurduğunuz bir gerçek zamanlı strateji modu geliştirildi.

BANNERLORD'A AGE OF EMPIRES MODU GELDİ

Age of Bannerlord adlı Mount and Blade 2: Bannerlord modu, köylülerle kaynak toplayıp köy inşa edebilir, askerlerinizi yöneterek savaşa girebilirsiniz. Aynı zamanda, Bannerlord'un ana iskeletini korumaktadır, böylece yer seviyesinde savaşa atlayabilir ve birimlerinizi üçüncü şahıs yakın dövüşte kontrol edebilirsiniz.

Oyunu kazanmak için düşman köylülerin tamamını öldürmeniz ya da direkt olarak köy binasını yıkmanız gerekmektedir. Düşmanların zorluğunu ayarlayabilir ve zorluğa göre saldırgan olabilirler.

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Mod hala geliştirilme aşamasındadır. TPS/FPS oyununu RTS'ye (Gerçek Zamanlı Strateji) dönüştürmek için çok fazla zaman harcayamadığını söyleyen geliştirici Bloc, Age of Bannerlord modunu 2.5 gün içerisinde tasarladığını bildirdi.

Oyunun Age of Empires tarzında olması için ve yapay zeka hatalarını gidermek için daha fazla çalışması gerektiğini söyledi.

Age of Empires, Mount & Blade, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Bir mod tasarımcısı Mount & Blade 2: Bannerlord'u Age of Empires serisine çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir mod tasarımcısı Mount & Blade 2: Bannerlord'u Age of Empires serisine çevirdi - Son Dakika
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