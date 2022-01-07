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Bir motosikletle gelip iki motosikletle gittiler - Son Dakika

Bir motosikletle gelip iki motosikletle gittiler

07.01.2022 12:35
Bir motosikletle gelip iki motosikletle gittiler

ARNAVUTKÖY'de motosikletli 2 kişi, bir binanın önünde doğalgaz borusuna zincirle bağlı motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

ARNAVUTKÖY'de motosikletli 2 kişi, bir binanın önünde doğalgaz borusuna zincirle bağlı motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Anadolu Mahallesi'nde oturan Ferhat Beşol'un, apartmanın önüne park ettiği motosikleti dün gece çalındı. Beşol, motosikletinin park ettiği yerde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Beşol motosikletinin çalındığını gördü. Görüntülerde 2 kişi motosikletle apartmana yanaşıyor. İçlerinden biri demir kesme makası ile motosikletin bağlı olduğu zinciri keserek motosikleti çalıyor. İki kişi daha sonra motosikletlerle olay yerinden uzaklaşıyor.

Motosikleti çalınan Ferhat Beşol, "Gece saat 03.20 sıralarında apartmanın önüne bağlamış olduğum motosiklet zincirini ve disk kilidini kırarak çalmışlar. Motosikletli hırsızlar önce zinciri kesmiş sonra disk kilidini kırmış ve alıp gitmişler. Gelen hırsızlarda 2 kişilerdi ve motorluydu plakaları yoktu. Özellikle bunu kontrol ettik birinde kask vardı, diğerinde yoktu. Motoru çalıştırmaları mümkün değil kamera kayıtlarından gözlemlediğimiz kadarıyla kendi motorları ile arkadan itekleyerek çalmışlar. Ben şikayetçi oldum. İsterim ki bir an önce bulunsun; çünkü 40 bin lira kadar bir zararımız var" dedi.

- İstanbul
Bir motosikletle gelip iki motosikletle gittiler
Bir motosikletle gelip iki motosikletle gittiler
Bir motosikletle gelip iki motosikletle gittiler
Bir motosikletle gelip iki motosikletle gittiler
Bir motosikletle gelip iki motosikletle gittiler
Bir motosikletle gelip iki motosikletle gittiler
Bir motosikletle gelip iki motosikletle gittiler
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Motosiklet, Hırsızlık, Doğalgaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bir motosikletle gelip iki motosikletle gittiler - Son Dakika


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