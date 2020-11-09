- Bir motosiklette 4 kişinin tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

- Bir motosiklette 4 kişinin tehlikeli yolculuğu
09.11.2020 10:16
- Bir motosiklette 4 kişinin tehlikeli yolculuğu Bursa'da bir motosiklette 4 kişinin yolculuk yapılması vatandaşların yüreğini ağza getirdi.
- Bir motosiklette 4 kişinin tehlikeli yolculuğu
BURSA - Bursa'da bir motosiklette 4 kişinin yolculuk yapılması vatandaşların yüreğini ağza getirdi.
Bursa'da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet üzerinde 2 yetişkin 2 çocuğun trafikte yolculuk yapması yürekleri ağza getirdi. Motosikleti süren yetişkin erkek önüne bir çocuk, arkasına bir çocuk ve onun arkasına da yetişkin bir kadının oturarak trafikte ilerlemesi kendileri kadar diğer araç sürücülerini de tehlikeye attı. Görüntüyü çeken kişinin de, "Yazık günah, insan hayatı bu kadar ucuz olabilir mi? Bunca felaketten sonra" demesi dikkat çekti.
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