Son Dakika Haberleri: Bir Motosiklette 6 Kişi Bindiler

Bir Motosiklette 6 Kişi Bindiler

55 dakika önce

Bir motosiklette 6 kişi bindilerBATMAN - Batman'da kask takmadan bindikleri motosikletle trafikte seyreden anne, baba ve 4 çocuğu görenleri korkuttu.

Bir motosiklette 6 kişi bindiler

BATMAN - Batman'da kask takmadan bindikleri motosikletle trafikte seyreden anne, baba ve 4 çocuğu görenleri korkuttu.
Batman merkez Yavuz Selim Mahallesi Cudi Caddesi üzerinde motosikletle seyreden ailenin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Kask takmadıkları gibi bir motosiklete 6 kişi binen aile, görenleri korkuttu. Çocuklardan birinin de motosikletin arkasındaki sepetin içerisine konulması dikkat çekerken, bu görüntüler yürekleri ağza getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:40 Kaynak: İHA

Anne, Batman, 3. Sayfa
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