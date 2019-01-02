Bir Motosiklette 6 Kişi Bindiler
55 dakika önce
Bir motosiklette 6 kişi bindilerBATMAN - Batman'da kask takmadan bindikleri motosikletle trafikte seyreden anne, baba ve 4 çocuğu görenleri korkuttu.
Bir motosiklette 6 kişi bindiler
BATMAN - Batman
'da kask takmadan bindikleri motosikletle trafikte seyreden anne, baba ve 4 çocuğu görenleri korkuttu.
Batman merkez Yavuz Selim Mahallesi Cudi
Caddesi üzerinde motosikletle seyreden ailenin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Kask takmadıkları gibi bir motosiklete 6 kişi binen aile, görenleri korkuttu. Çocuklardan birinin de motosikletin arkasındaki sepetin içerisine konulması dikkat çekerken, bu görüntüler yürekleri ağza getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:40 Kaynak: İHA
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