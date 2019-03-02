Son Dakika Haberleri: Bir Mucize Düşünün : Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i Ortadan İkiye Ayırdığı.. Bilimsel Olarak...

Bir Mucize Düşünün : Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i Ortadan İkiye Ayırdığı.. Bilimsel Olarak...

11 dakika önce

Hz. Musa mucizesi tarih boyunca merak konusu olmuş ve bu konuda birçok bilimsel araştırma yapılmıştır.

Hz. Musa mucizesi tarih boyunca merak konusu olmuş ve bu konuda birçok bilimsel araştırma yapılmıştır. Kuranda hayatı hakkında en fazla açıklama bulunan peygamberlerden biri olan Hz. Musa hayatı boyunca birçok mücadele yaşamıştır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:08 Kaynak: Youtube

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