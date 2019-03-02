Bir Mucize Düşünün : Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i Ortadan İkiye Ayırdığı.. Bilimsel Olarak...

Hz. Musa mucizesi tarih boyunca merak konusu olmuş ve bu konuda birçok bilimsel araştırma yapılmıştır.

Hz. Musa mucizesi tarih boyunca merak konusu olmuş ve bu konuda birçok bilimsel araştırma yapılmıştır. Kuranda hayatı hakkında en fazla açıklama bulunan peygamberlerden biri olan Hz. Musa hayatı boyunca birçok mücadele yaşamıştır.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

İstanbul ve Ankara Kararını Verdi! İşte Son Anketlerden Çarpıcı Sonuçlar

Ekranlardan Uzak Kalan Mehmet Akif Alakurt, Türk Kadınlarını Aşağıladı!

İnternette Ev Ararken Oturduğu Dairenin İlanını Gören Kiracı Şaşkına Döndü!

Deniz Seki, Hüsnü Şenlendirici ile Barıştıkları İddialarını Yalanladı