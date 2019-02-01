Bir Mum da Oğlu İçin Yaktı

'Aydınlanma yolunda bir mum da sen yak' projesi kapsamında İzmirli gazeteci İbrahim Irmak'ın 3 yıl önce hayatını kaybeden oğlu Çağlayan Irmak'ın adını verdiği İzmir Üçkuyular Mahallesindeki Çağlayan Irmak Kütüphanesi hizmete açıldı.

'Aydınlanma yolunda bir mum da sen yak' projesi kapsamında İzmirli gazeteci İbrahim Irmak'ın 3 yıl önce hayatını kaybeden oğlu Çağlayan Irmak'ın adını verdiği İzmir Üçkuyular Mahallesindeki Çağlayan Irmak Kütüphanesi hizmete açıldı.



'Aydınlanma yolunda bir mum da sen yak' kampanyasıyla kütüphaneler açılmaya devam ediyor. İzmirli gazeteci İbrahim Irmak'ın 3 yıl önce hayatını kaybeden oğlu Çağlayan Irmak'ın adını verdiği kütüphane Türkiye Yardım Sevenler Derneği İzmir Şubesi Parkında törenle açıldı. Açılışa İbrahim Irmak'ın yanı sıra Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Başkanı Serap Tuna, partililer ve çevre sakinleri katıldı. Açılışta konuşan İbrahim Irmak, kütüphane açmaya devam edeceklerini söyledi.



Irmak, "Biz 'aydınlanma yolunda bir mum yak' diyoruz ve 2012 yılından beri bu projeye devam ediyoruz. 29 köyümüzde kütüphane kurduk ve kurmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın beyinlerini güzel bilgilerle doldurmak için gelin daha fazla kütüphane kuralım, yeni Fethi Sekinler yetiştirelim" dedi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise, "İnsanlarınızı iyi yetiştirerek dünyaya meydan okuyabilirsiniz. Bu kütüphanelerde çocuklar; bilimle, akılla ve teknolojiyle çalışacaklar. Gençlerimizi bilimle kültürle sanatla buluşturmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek Çağlayan Irmak Kütüphanesi hizmete açıldı. - İZMİR

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