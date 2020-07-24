Bir müşterinin unuttuğu telefonu başka bir müşteri çaldı - Son Dakika

Bir müşterinin unuttuğu telefonu başka bir müşteri çaldı

Arnavutköy'de oto yedek parçacıya gelen bir kişi bankonun üzerinde telefonunu unuttu, arkasından gelen başka bir müşteri ise telefonu çalarak kayıplara karıştı.

Arnavutköy'de oto yedek parçacıya gelen bir kişi bankonun üzerinde telefonunu unuttu, arkasından gelen başka bir müşteri ise telefonu çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerindeki bir oto yedek parçacıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, telefonla konuşarak oto yedek parça atölyesine gelen bir müşteri, telefonu kapattıktan sonra bankonun üzerine bırakarak birkaç parça malzeme aldı. Parçaları alan müşteri telefonu unutarak iş yerinden ayrıldı. Telefonu unutan şahsın çıkmasının ardından bir başka müşteri yedek parçacıya gelerek alacağı ürünü istedi. Bu sırada banko üzerinde duran telefonu fark eden hırsız, alacağı ürünü cep telefonunun üzerine bırakarak parasını ödedi. Daha sonra cep telefonuyla birlikte ihtiyacı olan ürünü alan hırsız, dikkat çekmeden iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

Bir müşterinin unuttuğu telefonu başka bir müşteri çaldı

Arnavutköy, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:32

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bir müşterinin unuttuğu telefonu başka bir müşteri çaldı - Son Dakika
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