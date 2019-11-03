Bir Nazım hikayesi

Antalya'da ilk yarı bittiğinde, uzun zamandır hiçbir ligde görmediğim enteresan bir tablo oluşmuştu sahada: 22 futbolcu içinde, ortalama pozisyonu en ileride olan adam, Antalya'nın sağ beki Nazım'dı! Nazım, kendi takımının santrforu Blanco'nun da, rakibin santrforu Umut'un da önünde geçirmişti ilk devreyi. Zaten ilk 45 dakikanın özeti de buydu Antalya'da.



Beşiktaş bu sezon %42 oranla soldan hücum ediyor ve bu alanda lig lideri. Dün de gerek Ljajic'in sol açıkta başlaması, gerekse Umut'un sola deplase olmasıyla oyun ilk devrede Beşiktaş'ın soluna yığıldı. Pozisyonlar da oradan geldi. Bülent Korkmaz'sa belli ki planlarını bu tabloya göre kurmamıştı, sağ savunmaları berbattı.



Bülent Hoca işlerin iyi gitmediğinin farkındaydı ve iki muazzam değişiklikle maçın rüzgarını kendi lehine çevirdi. Maça 3 merkez oyunculu düzenle başlamıştı, ama Hakan Özmert'in de yokluğunda yaratıcı yönü eksik bir orta saha oldu bu. Korkmaz, önce Serdar, sonra Amilton hamleleriyle 4-4-2'ye döndü. İkinci devrede kontrolü tamamen ele aldı, forvetleri biraz daha becerikli olsa maçı çevirmeleri işten bile değildi.



Ancak bu yıl Beşiktaş'ın rakibi topu seviyorsa, siyah-beyazlıların galip gelmesi bir klasik olacak galiba. Alanya böyleydi, Galatasaray böyleydi, Antalya da böyle oldu. Beşiktaş'ın topu rakibe bırakmasına rağmen kazanıyor oluşunun temelinde birkaç önemli detay var:



1- Atiba, Beşiktaş'ın en kritik adamı konumunda: Atiba'sız Wolves yenilgisini Atiba'lı Alanya galibiyeti izliyor. Atiba'sız Braga yenilgisini de Atiba'lı Galatasaray galibiyeti... Atiba'nın Avrupa'da oynatılmayıp ligde oynatılması da, bir Avcı vizyonsuzluğudur bana göre.



2- Beşiktaş, dün ligde duran toplardan yedinci golünü bulurken, kalesinde (penaltı dışında) hiç duran top golü görmemiş. Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer, Trabzon üç gol yedi duran toplardan.



3- Beşiktaş bu sene maç başına 22 ortayla lig ikincisi. Oysa Avcı'nın Başakşehir'i geçen yıl 12 ortayla son sıralardaydı. Bu kriterde Beşiktaş Avcı'ya değil, Avcı Beşiktaş'a yakınsadı. Kenar ortalarıyla üretilen Diaby (Alanya), Umut (G.Saray), Vida (Antalya) golleri galibiyeti getirdi.



Beşiktaş, bu sezon belli ki topu isteyen rakip yakaladığı sürece kazanmaya daha yakın olacak.