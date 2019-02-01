Son Dakika Haberleri: Bir Nefeste Siz Olun" Kampanyası Başlatıldı

Bir Nefeste Siz Olun" Kampanyası Başlatıldı

1 saat önce

Çorlu Devlet Hastanesi'ne solunum cihazı alınması amacıyla kampanya başlatıldı.

Bir Nefeste Siz Olun
Çorlu Devlet Hastanesi'ne solunum cihazı alınması amacıyla kampanya başlatıldı.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, hastanede düzenlenen basın toplantısında geçen yıl Çorlu Devlet Hastanesinin nüfus hareketine bağlı olarak hasta sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

İleri teknik ameliyatların gerçekleştirildiği hastanenin yetkilileri ile yapılan görüşmede solunum cihazı ihtiyacı olduğunu bildirildiğini ifade eden Sarılı, "Çorlu Devlet Hastanesine solunum cihazı kazandırılmasına yönelik bölgemizdeki kurum kuruluş sivil toplum örgütleri, esnaf, sanayici, iş insanları ve hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarına ihtiyacımız bulunmaktadır.Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın başlatmış olduğu 'Bir nefes de siz olun" kampanyası, Kaymakamlığımızca uygun görüşmüş olup, hesap numaralarına destek olmak isteyen vatandaşlar bağışta bulunabilecek. Elden para alınmayacaktır, tüm yardımlar hesap numarasına yatırılacaktır" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:32 Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Çorlu, Güncel
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