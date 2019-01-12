Bir Nota Bir Fidan!

Sunuculuğunu Radyo Ege'nin başarılı Yayın Yönetmeni Eylem Aslan'ın gerçekleştirdiği "Müziğin Renkleri" konserine doğaseverler büyük ilgi gösterdi. Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol konserden önce yaptığı konuşmada; 2010 yılında kurulan koronun 8 yılda verdiğikonserlerle toplam 23 bin 900 fidanın toprakla buluştuğunu söyledi. Gençol; koronun konserlerinde yaptıkları bağışlarla, Vakfınağaçlandırma faaliyetlerine destek verdikleri için katılan doğaseverlere teşekkür etti.

Konsere konuk sanatçı olarak katılan İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Tenör Oben Bostancı seslendirdiği şarkılarlakulakların pasını sildi.

Konsere katılan konuklar koronun seslendirdiği birbirinden güzeleserlerle keyifli bir gece geçirdiler.