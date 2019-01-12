Son Dakika Haberleri: Bir Nota Bir Fidan!

Bir Nota Bir Fidan!

1 saat önce

TRT Ses Sanatçısı Mehmet Şafak yönetiminde ki Ege Orman Vakfı Gönüllüleri Türk Sanat Müziği Korosu, Bak Ambalaj sponsorluğunda Karşıyaka Belediyesi Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde yeni yılın ilk konserini gerçekleştirdi.

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Sunuculuğunu Radyo Ege'nin başarılı Yayın Yönetmeni Eylem Aslan'ın gerçekleştirdiği "Müziğin Renkleri" konserine doğaseverler büyük ilgi gösterdi. Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol konserden önce yaptığı konuşmada; 2010 yılında kurulan koronun 8 yılda verdiğikonserlerle toplam 23 bin 900 fidanın toprakla buluştuğunu söyledi. Gençol; koronun konserlerinde yaptıkları bağışlarla, Vakfınağaçlandırma faaliyetlerine destek verdikleri için katılan doğaseverlere teşekkür etti.

Konsere konuk sanatçı olarak katılan İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Tenör Oben Bostancı seslendirdiği şarkılarlakulakların pasını sildi.

Konsere katılan konuklar koronun seslendirdiği birbirinden güzeleserlerle keyifli bir gece geçirdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:37 Kaynak: Bültenler

Ege, Ege Orman Vakfı, Güncel
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