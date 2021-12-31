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Bir öğretmen şiddeti haberi de Muğla'dan! Cetvelle dövdü! - Son Dakika

Bir öğretmen şiddeti haberi de Muğla'dan! Cetvelle dövdü!

31.12.2021 08:10
Bir öğretmen şiddeti haberi de Muğla'dan! Cetvelle dövdü!

Muğla'nın Milas ilçesinde bir okulda, ilkokul öğretmeni Tuba T. bir öğrencini yaramazlık yaptığı gerekçesiyle cetvel ile dövdü. Cep telefonu kamerasıyla o anlar kaydedilirken sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye yol açtı. Bir süre sonra sosyal medyadan görüntüler kaldırılırken öğretmen Tuba T. ise görevinden alındı ve hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki bir okulda öğretmenin bir öğrencisine cetvelle şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Olay sonrası öğretmen açığa alındı.

Semiha Altunkan İlkokulu'nda görev yapan 3'üncü sınıf öğretmeni Tuba T., bir öğrencisini yaramazlık yaptığı gerekçesiyle cetvelle dövdü. O anlara ait görüntüler cep telefonu ile çekilmesinin ardından sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kişinin tepkisine yol açtı. Görüntüler, bir süre sonra sosyal medyadan kaldırıldı.

MİLAS KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tepki çeken olay ile ilgili Milas Kaymakamlığı'nda yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Tuba T.'nin görevinden alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın mecralarında ve sosyal medyada ilçede bulunan bir okulda yaşanan şiddet olayı ile ilgili görüntüler yer almıştır. Bahse konu görüntülerde yer alan öğretmen hakkında soruşturma açılarak aynı gün itibarı ile açığa alınmış olup idari yönden soruşturma devam etmektedir. Adli yönden olay savcılığa intikal etmiştir."

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Öğretmen, Milas, Okul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir öğretmen şiddeti haberi de Muğla'dan! Cetvelle dövdü! - Son Dakika


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